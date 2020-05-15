МВД задержало подозреваемого в фиктивной продаже масок на 24 млн рублей

Сотрудники столичного главка МВД России задержали «продавца» медизделий, выманившего у индивидуального предпринимателя 23,7 млн рублей за обещанную поставку 2 млн медицинских масок. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Сотрудники столичного главка МВД России задержали «продавца» медизделий, выманившего у индивидуального предпринимателя 23,7 млн рублей за обещанную поставку 2 млн медицинских масок. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый от лица производителя медицинских изделий заключил с индивидуальным предпринимателем договор на поставку 2 млн медицинских масок. После чего покупатель в присутствии потенциального поставщика в качестве гарантии оплаты внес 23,7 млн рублей в арендованную им банковскую ячейку, при этом ключ остался у покупателя.

Поставки предприниматель не дождался, а затем, обнаружив пропажу денег из банковской ячейки, обратился в правоохранительные органы.

Сотрудники МВД задержали потенциального «продавца». Оказалось, что подозреваемый арендовал эту ячейку ранее и сделал дубликат ключа, которым вскрыл хранилище и забрал деньги. Задержанному в случае обвинительного приговора грозит до 10 лет лишения свободы.

В апреле 2020 года Интерпол предупредил о росте преступлений, связанных с оборотом лекарств и медицинских изделий на фоне пандемии коронавируса. В частности, международная полиция пресекла в Европе деятельность трансграничной преступной группировки, которая использовала фиктивные дубликаты сайтов-поставщиков медицинских масок, выманив у потенциальных покупателей медизделий в общей сложности 2,4 млн евро.