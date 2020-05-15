Следственный комитет РФ проводит доследственную проверку на … проверку на предприятии «Ростеха», выпускающем ИВЛ

Следственный комитет РФ проводит доследственную проверку на Уральском приборостроительном заводе (УПЗ, входит в АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех») на котором производили аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», загоревшиеся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга в начале мая 2020 года. Следственный комитет РФ проводит доследственную проверку на Уральском приборостроительном заводе (УПЗ, входит в АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех») на котором производили аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», загоревшиеся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга в начале мая 2020 года.

Следователи проверяют документы на аппараты ИВЛ в связи с расследованием возгораний медоборудования в ГКБ №50 им. С.И. Спасокукоцкого и больнице Св. Георгия в Санкт-Петербурге. По итогам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, его могут квалифицировать по ст. 238 УК РФ (производство товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности).

В период с 9 по 12 мая в перепрофилированном под реанимацию отделении ГКБ №50 им. С.И. Спасокукоцкого Департамента здравоохранения Москвы и в реанимации больницы им. Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошли два пожара, в результате которых погибли шесть пациентов.

Предположительно, пожары начались из-за возгорания аппаратов ИВЛ. В обоих случаях аппараты были произведены на одном предприятии – Уральском приборостроительном заводе, входящем в АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех». После пожара Росздравнадзор временно приостановил оборот аппаратов «Авента-М», выпущенных с 1 апреля 2020 года.

В конце марта 2020 года Правительство РФ выделило 7,5 млрд рублей на закупку 5,7 тысячи аппаратов ИВЛ и ЭКМО. Единственным поставщиком было назначено АО «КРЭТ».

За март и апрель 2020 года АО «КРЭТ» заключило контракты на поставку аппаратов ИВЛ «Авента-М» на 14,46 млрд рублей. Половину объема поставки – почти на 7,5 млрд рублей – обеспечила централизованная закупка Минпромторгом РФ 6,7 тысячи ИВЛ. Помимо Минпромторга, крупнейшими закупщиками ИВЛ стали Дирекция единого заказчика Московской области (780 аппаратов за 1,1 млрд рублей), Минздрав Ставропольского края (312 аппаратов за 581 млн рублей), а также ГКУ «Техобеспечение» Минздрава Республики Башкортостан (300 ИВЛ за 558 млн рублей). Стоимость аппаратов колеблется от 1,1 до 2,4 млн рублей.