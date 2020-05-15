РФПИ с Kedrion и фондом FSI готовят в России проект по лечению коронавируса препаратами из плазмы крови

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с итальянской биофармацевтической компанией Kedrion и инвестиционным фондом FSI работают над запуском в России проекта по лечению коронавируса препаратами на основе плазмы крови, сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Ранее Kedrion участвовала в несостоявшемся проекте по достройке завода по производству препаратов крови в Кирове. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с итальянской биофармацевтической компанией Kedrion и инвестиционным фондом FSI работают над запуском в России проекта по лечению коронавируса препаратами на основе плазмы крови, сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Ранее Kedrion участвовала в несостоявшемся проекте по достройке завода по производству препаратов крови в Кирове.

Подробности проекта Дмитриев не раскрыл.

Одна из крупнейших в мире компаний по переработке плазмы крови Kedrion объявила в апреле, что разрабатывает потенциальные методы лечения коронавирусной инфекции, основанные на плазме выздоровевших пациентов. Компания сфокусировалась на получении иммуноглобулинов с высоким содержанием специфических нейтрализующих антител к SARS-COV-2.

Kedrion уже пыталась выйти на российский рынок. В 2016 году правительство передало «Ростеху» недостроенный завод по производству препаратов крови в Кирове. «Дочка» госкорпорации «Нацимбио» обязалась его достроить до конца 2019 года, получив статус единственного поставщика препаратов крови.

В 2017 году «Нацимбио» привлекла в проект партнеров, создав СП «Киров Плазма» вместе с Kedrion и «Фармстандартом». Kedrion должна была передать технологию производства лекарств и внедрить систему контроля качества, а «Фармстандарт» выступал соинвестором. Но проект так и не был доведен до конца. Kedrion в 2019 вышла из проекта, а АО «Киров Плазма» было ликвидировано. «Нацимбио» с 2020 года перестала поставлять препараты крови госструктурам.

В России используют метод переливания плазмы выздоровевших пациентов больным COVID-19. Первой применять такой механизм в апреле начала Москва.

Kedrion была основана в Италии в 2001 году, занимается производством препаратов крови на основе плазмы человека. Компания представлена в 100 странах. Выручка Kedrion в 2019 году составил 808,2 млн евро, прибыль – 38,2 млн евро.