«Нацимбио» назначили единственным поставщиком вакцин на 2020-2021 годы

С «Нацимбио» могут заключаться контракты со сроком исполнения не позднее 31 декабря 2021 года.
«Нацимбио», как и раньше, вправе привлекать к поставкам субподрядчиков и соисполнителей, но обязана сама исполнить не менее 10% от стоимостного объема контрактов. Госкомпания сможет поставлять только вакцины, все стадии которых производятся в России.
«Нацимбио» уже назначали единственным поставщиком вакцин на 2015–2017 годы, а потом продлевали этот статус на 2018-2019 годы. Номенклатура вакцин, которые будет поставлять «дочка» «Ростеха» в 2020 году, практически не изменилась по сравнению с предыдущими периодами: в перечне остались вакцины для профилактики гепатита В, дифтерии, коклюша, столбняка, туберкулеза, кори, паротита, краснухи и обеспечивающая самые объемные заказы вакцина от гриппа. В список добавлена комбинированная вакцина от кори, краснухи и паротита: отечественную версию в 2019 году зарегистрировало НПО «Микроген». В 2019 году «Нацимбио» заключила с Минздравом контракты на поставку вакцин на 7,45 млрд рублей из почти 22 млрд рублей, потраченных на НКПП.
В 2020 году состоялись несколько аукционов Минздрава на закупку вакцин, которые ранее поставляла «Нацимбио».
Компания оказалась единственным участником таких аукционов, с ней заключили контракты. Тендеры на поставку вакцины от гриппа в текущем году пока не объявлялись.
«Нацимбио» выступала также единственным поставщиком препаратов крови в 2018-2019 годах, но на 2020 год решила таких полномочий не получать.
«Нацимбио» является «дочкой» госкорпорации «Ростех». По данным СПАРК, в 2019 году предприятие заключило госконтрактов на 19,4 млрд рублей. Выручка в 2018 году составила 15,2 млрд рублей, чистая прибыль – 166,9 млн рублей. В «Нацимбио» входят научно-производственное объединение «Микроген», доли биофармацевтической компании «Форт», завода по производству медицинских препаратов и изделий «Синтез».