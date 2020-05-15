«Нацимбио» назначили единственным поставщиком вакцин на 2020-2021 годы

Правительство РФ определило «дочку» «Ростеха» «Нацимбио» единственным исполнителем централизованных закупок иммунобиологических препаратов для Нацкалендаря профилактических прививок (НКПП). Госкомпанию обязали при этом самостоятельно исполнять не менее 10% стоимостного объема обязательств по контрактам. Правительство РФ определило «дочку» «Ростеха» «Нацимбио» единственным исполнителем централизованных закупок иммунобиологических препаратов для Нацкалендаря профилактических прививок (НКПП). Госкомпанию обязали при этом самостоятельно исполнять не менее 10% стоимостного объема обязательств по контрактам.

С «Нацимбио» могут заключаться контракты со сроком исполнения не позднее 31 декабря 2021 года.

«Нацимбио», как и раньше, вправе привлекать к поставкам субподрядчиков и соисполнителей, но обязана сама исполнить не менее 10% от стоимостного объема контрактов. Госкомпания сможет поставлять только вакцины, все стадии которых производятся в России.

«Нацимбио» уже назначали единственным поставщиком вакцин на 2015–2017 годы, а потом продлевали этот статус на 2018-2019 годы. Номенклатура вакцин, которые будет поставлять «дочка» «Ростеха» в 2020 году, практически не изменилась по сравнению с предыдущими периодами: в перечне остались вакцины для профилактики гепатита В, дифтерии, коклюша, столбняка, туберкулеза, кори, паротита, краснухи и обеспечивающая самые объемные заказы вакцина от гриппа. В список добавлена комбинированная вакцина от кори, краснухи и паротита: отечественную версию в 2019 году зарегистрировало НПО «Микроген». В 2019 году «Нацимбио» заключила с Минздравом контракты на поставку вакцин на 7,45 млрд рублей из почти 22 млрд рублей, потраченных на НКПП.

В 2020 году состоялись несколько аукционов Минздрава на закупку вакцин, которые ранее поставляла «Нацимбио».

Компания оказалась единственным участником таких аукционов, с ней заключили контракты. Тендеры на поставку вакцины от гриппа в текущем году пока не объявлялись.

«Нацимбио» выступала также единственным поставщиком препаратов крови в 2018-2019 годах, но на 2020 год решила таких полномочий не получать.

«Нацимбио» является «дочкой» госкорпорации «Ростех». По данным СПАРК, в 2019 году предприятие заключило госконтрактов на 19,4 млрд рублей. Выручка в 2018 году составила 15,2 млрд рублей, чистая прибыль – 166,9 млн рублей. В «Нацимбио» входят научно-производственное объединение «Микроген», доли биофармацевтической компании «Форт», завода по производству медицинских препаратов и изделий «Синтез».