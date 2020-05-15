Самарский облсуд отказался отпустить фигуранта дела «СМТ» под залог в 15 млн рублей

Самарский областной суд отказался отпустить совладельца компании «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило из СИЗО под домашний арест или залог в 15 млн рублей. В июле 2019 года предприниматель был осужден на 3,5 года лишения свободы за покушение на картельный сговор на аукционе по сервисному обслуживанию медоборудования в 23 больницах региона. Приговор так и не вступил в силу: защита обжаловала вердикт, с февраля 2020 года его рассматривает апелляционная инстанция. Самарский областной суд отказался отпустить совладельца компании «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило из СИЗО под домашний арест или залог в 15 млн рублей. В июле 2019 года предприниматель был осужден на 3,5 года лишения свободы за покушение на картельный сговор на аукционе по сервисному обслуживанию медоборудования в 23 больницах региона. Приговор так и не вступил в силу: защита обжаловала вердикт, с февраля 2020 года его рассматривает апелляционная инстанция.

В июле 2019 года Самарский районный суд приговорил совладельца «СМТ» Сергея Шатило к 3,5 года колонии общего режима, а бывшего замминистра здравоохранения Самарской области Альберта Навасардяна – к 3 годам заключения. Остальные фигуранты – экс-чиновник регионального Минздрава Максим Колобов и заместитель директора компании «СМТ» Алексей Санкеев – получили по 2,5 года условно, старший инженер «СМТ» Алексей Бондаренок, руководитель операционного подразделения ООО «ДжиИ Хэлскеа» в России и СНГ Наталья Середавина и специалист по работе со стратегическими клиентами «ДжиИ Хэлскеа» Елена Львова – по 2 года условно.

Защита не согласилась с решением суда и подала апелляционную жалобу, настаивая на отмене вердикта и оправдательном приговоре. В жалобе сторона подсудимых указывала на отсутствие правоприменительной практики по ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции), а также на то, что диспозиция статьи размыта и не коррелирует с реальными положениями закона «О защите конкуренции». В частности, уголовное преследование по ст. 178 УК РФ предполагается только за соглашение между конкурентами, а не органами власти. Помимо этого, защита подчеркивала, что по сути статья Уголовного кодекса является бланкетной нормой, поскольку решение УФАС о наличии картельного сговора автоматически становится доказательством обвинения в уголовном деле без его исследования, что говорит о наделении антимонопольного ведомства судебными функциями.

Рассмотрение жалобы началось в феврале 2020 года в Самарском областном суде. В начале процесса суд отказался освобождать фигурантов из СИЗО, несмотря на истечение срока в шесть месяцев, в течение которых приговор так и не вступил в силу.

Фото: twitter.com/63media_ru

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