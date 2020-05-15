Выходцы из «ВКонтакте» и «ЭР-Телеком» запустили сервис для разбора медицинских анализов

Бывший продакт-маркетолог «ВКонтакте» Константин Рябцев, сооснователь «Эр-Телеком Холдинг» Михаил Воробьев и учредитель сервиса Biodata Станислав Скакун запустили приложение Lifetime+. Сервис позволяет записаться онлайн на сдачу анализов в одной из партнерских лабораторий, получить результаты исследований и предварительную их расшифровку и переслать их врачу. Функционал планируется расширять, по максимуму переложив на приложение медицинское сопровождение пользователя. Объем инвестиций в первый этап, по информации Vademecum, составил 10 млн рублей. Бывший продакт-маркетолог «ВКонтакте» Константин Рябцев, сооснователь «Эр-Телеком Холдинг» Михаил Воробьев и учредитель сервиса Biodata Станислав Скакун запустили приложение Lifetime+. Сервис позволяет записаться онлайн на сдачу анализов в одной из партнерских лабораторий, получить результаты исследований и предварительную их расшифровку и переслать их врачу. Функционал планируется расширять, по максимуму переложив на приложение медицинское сопровождение пользователя. Объем инвестиций в первый этап, по информации Vademecum, составил 10 млн рублей.

Пока Lifetime+ работает в 17 городах с сетями лабораторий KDL, «МедлабЭкспресс», Chromolab, клиниками «Чайка». Есть возможность организации сдачи анализа на дому – пока в Москве, в лабораториях, предлагающих такую опцию. «Обычно после выдачи результата анализа у лаборатории нет понимания, куда пациент идет дальше, почему он пришел. Мы даем человеку комплексный инструмент: он может посмотреть расшифровку анализа, в дальнейшем станет возможным записаться на прием или воспользоваться онлайн-консультацией врача и заказать выписанные лекарства на дом», – говорит Рябцев.

Инвестиции в стартап не раскрываются. По словам источника, близкого к компании, в первый этап было вложено 10 млн рублей. Для пользователей приложение бесплатное, сервис зарабатывает на комиссиях от лаборатории за процедуры, сделанные приведенным клиентом. «Есть вторая модель по подписке, которую мы будем запускать с рядом партнеров. В таком случае все клиенты лаборатории или клиники сразу получают результаты своих анализов в нашем приложении. Также мы предоставляем кабинет с полной аналитикой и делимся с партнером процентом от дополнительных услуг, которые аудитория заказала через приложение», – пояснил Рябцев Vademecum.

Тестируется также работа кабинета врача, с помощью которого он сможет направлять пациента на сдачу анализов в одну из партнерских лабораторий, если у самой клиники мощности по проведению таких исследований ограничены. В этом случае врач сможет получать партнерское вознаграждение. Разрабатывается вариант работы с корпоративными клиентами.

Lifetime+ рассчитывает до конца 2020 года подключить 100 тысяч пользователей и выйти на стабильный поток заказов сдачи анализов на дому от 1 тысячи в месяц. Сеть партнерских лабораторий планируется расширить с 240 до 700–800 пунктов и подключить к сервису до 10 сетей клиник или лабораторий.

На рынке работает несколько электронных сервисов с разным функционалом, ориентированных на хранение медицинских данных и связывающих врачей, пациентов, страховые компании. Одним из последних подобный ресурс «Центр управления здоровьем» запустил «Протек», сервис позволяет записаться к врачам онлайн, вести электронную медкарту и так далее. В феврале 2020 года ГК «Медси» и Bioniq Health-tech Solutions анонсировали запуск цифровой персонализированной системы мониторинга и укрепления здоровья населения Bioniq.

Фото: tm-news.ru

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