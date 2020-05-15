«Почта России» открыла еще одну аптеку в центре Самары

АО «Почта России», протестировав работу первых трех аптек в Самарской области, открыла еще одну точку в бывшем здании Главпочтамта в центре Самары. Ранее в компании планировали сфокусироваться на доставке лекарств жителям территорий, где аптек нет или недостаточно. АО «Почта России», протестировав работу первых трех аптек в Самарской области, открыла еще одну точку в бывшем здании Главпочтамта в центре Самары. Ранее в компании планировали сфокусироваться на доставке лекарств жителям территорий, где аптек нет или недостаточно.

«Почта России» получила лицензию на четвертую аптеку 24 марта 2020 года. Она расположена в помещении с отдельным входом в здании бывшего главпочтамта в историческом центре Самары, убедился корреспондент Vademecum.

Самара – административный центр Самарской области, где «Почта России» открыла первые три аптеки в декабре 2019 года. Тогда в компании говорили, что в марте 2020 года подведут итоги пилотного проекта и решат, будет ли он развиваться. Других лицензий на розничную фармдеятельность с тех пор предприятие не получало.

«Широкая сеть отделений почтовой связи может стать платформой для обеспечения населения необходимыми лекарственными препаратами в селах и городах», – говорил тогда замгендиректора по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков. В ноябре 2019 года в компании подчеркивали, что планируют сделать фокус на доставке лекарств на селе – на территориях, где доступность аптек затруднена.

На запрос Vademecum в «Почте России» не ответили.

Фото: lookpost.ru

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