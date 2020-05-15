Минздрав включит ИВЛ в перечень переоснащения онкобольниц по нацпроекту

Министерство здравоохранения РФ намерено включить в перечень переоснащения онкологических клиник по нацпроекту «Здравоохранение» аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и ректоскопы. При этом из перечня исключили системы для иммуногистохимических исследований по причине их невостребованности среди заказчиков, уточнили в ведомстве. Министерство здравоохранения РФ намерено включить в перечень переоснащения онкологических клиник по нацпроекту «Здравоохранение» аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и ректоскопы. При этом из перечня исключили системы для иммуногистохимических исследований по причине их невостребованности среди заказчиков, уточнили в ведомстве.

В частности, как сообщается в проекте изменений в приказ Минздрава РФ от 12 февраля 2019 года №56н, вместо панели антител ‎для иммуногистохимических исследований и соответствующей детекционной системы в перечень предлагается включить аппараты ИВЛ с различными режимами вентиляции и автоматическим включением сигнала тревоги, а также ректоскоп с волоконным световодом.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, изменения внесены по предложению главных внештатных специалистов-онкологов Минздрава РФ Андрея Каприна и Ивана Стилиди. В случае утверждения поправки в приказ ведомства вступят в силу с 1 января 2021 года.

Нацпроект «Здравоохранение» предполагает выделение с 2018-го по 2024 год на обновление аппаратного парка медорганизаций более 290 млрд рублей, из которых 25,6 млрд рублей пойдут на переоснащение онкодиспансеров по 147 позициям и 11 млрд рублей – сосудистых центров по 137 позициям.

Минздрав в январе 2019 года уже рекомендовал закупать отечественное оборудование при эквивалентных технических характеристиках. Минпромторг в настоящее время разрабатывает квоты к закупкам регионов по нацпроекту: предполагается, что не менее 50% целевых ассигнований должны приходиться на приобретение оборудования отечественного производства.

Аппараты ИВЛ в России ‎выпускают ООО «Фирма Тритон-Электроникс», АО «Уральский приборостроительный завод» (входит в ГК «Ростех»), о начале производства объявил «Концерн «Аксион». Ректоскопы с волоконным световодом выпускает ООО «НПФ «Кварц», ОАО «Оптические медицинские приборы «Оптимед» и ООО «НПК «Красмедтех».