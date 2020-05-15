Vademecum предложил Генпрокуратуре отозвать претензии к новостному материалу об оплате лечения COVID-19 в Москве

Представляющая интересы редакции Vademecum юридическая компания Lidings направила в Генеральную прокуратуру РФ досудебное предложение отменить требование №27-31-2020/Ид4822-20 от 27 апреля 2020 года. Этим документом руководствовался Роскомнадзор при блокировке новости, посвященной особенностям оплаты лечения острой пневмонии и новой коронавирусной инфекции в московских медучреждениях. Генпрокуратура, ранее назвавшая основанием для такой санкции «позицию уполномоченного органа Москвы в сфере здравоохранения», проще говоря Департамента здравоохранения Москвы, имеет возможность признать, что «спорный» материал достоверен.

В письме №101 от 13 мая 2020 года говорится, что Издательский дом «ФФ Медиа» не согласен с требованием Генпрокуратуры ограничить доступ к новостному материалу, так как он не содержит информации, распространение которой запрещено законом. Новость написана на основании письма МГФОМС, не создает угрозу здоровья и жизни граждан в любом ее фрагменте и ориентирована на профессионалов индустрии здравоохранения.

«Издательство не уведомили, какая именно информация, содержащаяся в статье, создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, в чем такая угроза выражается или какие последствия может повлечь, – отмечается в письме. – <…> Интерпретация отдельными гражданами, не специализирующимися на сфере здравоохранения, положений Статьи как негативных не создает всеобщей угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан. Отвечать за интерпретацию Статьи другими средствами массовой информации владелец ресурса vademec.ru не может».

Опровержение ДЗМ, опубликованное 22 апреля, не связано с новостью Vademecum, смысл сообщения департамента носит иной характер, а именно – разъясняет порядок действий граждан в случае выявления коронавирусной инфекции.

Скачать скан письма, отправленного в Генпрокуратуру РФ

Спровоцировавшая интерес Генпрокуратуры и Роскомнадзора (РКН) к сайту Vademecum новость была опубликована 22 апреля. В ней говорилось о том, что МГФОМС разослал медучреждениям и страховым компаниям письмо №08-09-04/8401. В нем фонд сообщал об оплате медицинских услуг с кодами «коронавирусная инфекция типа 2019-nCov», «острая очаговая пневмония неосложненная», «дыхательная недостаточность 1-2-й степени с тяжелым течением» только в случае, если пациента доставила бригада скорой и неотложной помощи. Подлинность письма Vademecum подтвердили в нескольких медорганизациях, факт его существования позже подтвердил и сам МГФОМС.

Однако 28 апреля РКН уведомил редакцию Vademecum об ограничении доступа к новости и о необходимости незамедлительно удалить ее с сайта. В ведомстве сослались на требование Генпрокуратуры №27-31-2020/Ид4822-20 от 27 апреля 2020 года, однако сам документ не предоставили. При этом в теле письма РКН «спорный» материал характеризовался как содержащий «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

Во вложенном документе отмечалось, что новость «содержит недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».

Позднее в Генпрокуратуре признали в ответе на запрос РБК, что призывов к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности в новости Vademecum все-таки не было, а требование появилось в связи с публикацией тематического сообщения ДЗМ.

Фото: genproc.gov.ru

Подробнее:

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Подробнее: https://vademec.ru/news/2020/05/14/vademecum-predlozhil-genprokurature-otozvat-pretenzii-k-novostnomu-materialu-ob-oplate-lecheniya-cov/

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