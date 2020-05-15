Исследование GfK: спрос на фармпрепараты в России в период COVID-19 и после

По данным потребительской панели GfK, по всей России покупки фармпрепаратов практически вернулись к норме, характерной для текущего сезона. Кроме Москвы и Северо-Запада России. Здесь новый всплеск спроса на лекарства. И больше всего на ферменты и адсорбенты, средства «от печени», а также на успокоительные и седативные средства.

После пика ажиотажных закупок фармацевтических товаров во второй половине марта (12-13 неделя 2020 года) объемы покупок фармпрепаратов ожидаемо снизились. К концу апреля — началу мая (18 неделя) рынок подошел с объемами даже ниже, чем «до эпидемии» (точка отсчета — 9 неделя 2020 года).

Комментирует Светлана Тюрина, ведущий эксперт по фарм-категориям в отделе исследований потребительской панели GfK Rus

ГЛЯДЯ НА ТЕКУЩИЙ ТРЕНД ПОТРЕБЛЕНИЯ ФАРМПРЕПАРАТОВ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ОПАСЕНИЯ, ЧТО РОССИЙСКИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВА УЖЕ ДОСТАТОЧНО ЗАПАСЛИСЬ ЛЕКАРСТВАМИ, И НЕПОНЯТНО, ЧТО БУДЕТ СО СПРОСОМ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ. НО НА САМОМ ДЕЛЕ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ СКОРЕЕ СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ. ТАКОЙ УРОВЕНЬ ПОКУПОК ТИПИЧЕН ДЛЯ ЭТОГО ВРЕМЕНИ ГОДА, — ДОСТАТОЧНО ВЗГЛЯНУТЬ НА ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ИЗМЕРЕНИЮ СПРОСА ЗА АНАЛОГИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ .

Большинство регионов России следуют общему «стабилизирующемуся» тренду развития потребления фармпрепаратов. Выделяются только Москва и Северо-Запад, где наблюдается вторая волна роста спроса.

Вновь вернулся спрос на успокоительные и седативные средства. Похожий всплеск мы уже наблюдали в тот момент, когда официально объявили «нерабочие дни», и домохозяйства искали способы справляться с новыми условиями бытия.

Кроме этого, наблюдается рост спроса на покупки ферментов и адсорбентов (17 неделя). А на неделю позже (18-я неделя) был повышенный интерес к средствам для печени.

ВОЗМОЖНО, ТОЧЕЧНЫМ ВСПЛЕСКОМ СПРОСА ПОКУПАТЕЛИ РЕАГИРУЮТ НА ПРОДОЛЖАЮЩУЮСЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ С КОРОНАВИРУСОМ, А ТАКЖЕ КУПИРУЮТ ПОСЛЕДСТВИЯ ПИЩЕВЫХ ПРИВЫЧЕК, ПОЛУЧИВШИХ РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ.

Также этой весной потребители раньше и активнее начали пополнять запас антигистаминных средств из-за рано открывшегося сезона.

Пояснения к графику:

1. данные за 2020 год — GfK Россия, Consumer panel, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТИВНЫЕ НЕВЗВЕШЕННЫЕ ДАННЫЕ НА БАЗЕ ВЫБОРКИ 10 000 СЕМЕЙ (СКАНЕРНАЯ ЧАСТЬ)

2. данные за 2018 – 2019 гг — GfK Россия, Consumer panel, 20 000 Домашних хозяйств, Вся Россия, репрезентативная выборка

*индекс к 9 неделе (24 февраля 2020 – 1 марта 2020) = соответствующая неделя / 9 неделю * 100

gmpnews