Takeda готова в июле приступить к испытанию препарата для лечения COVID-19

Японская компания Takeda Pharmaceutical может начать клиническое испытание, разрабатываемой на основе антител, лекарственной терапии для пациентов с COVID-19 уже в июле этого года, об этом 13 мая сообщило руководство компании.

По информации агентства Reuters, участвовать в клиническом испытании будут сотни пациентов, исследование займет несколько месяцев. В случае успеха, Takeda может подать заявку на регистрацию в FDA в этом году.

Джули Ким (Julie Kim), президент подразделения плазменной терапии Takeda, по этому поводу сказала:

КОГДА ПРОДУКТ БУДЕТ ДОСТУПЕН ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОКА НЕЯСНО. НО МЫ ОЖИДАЕМ ДО КОНЦА ГОДА ПОЛУЧИТЬ НЕКОТОРУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ БОЛЕЕ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА.

По словам разработчиков, экспериментальный препарат имеет гораздо более длительный срок хранения, чем необработанная плазма крови, и его не нужно ограничивать по группам крови. Количество пациентов, которым может помочь данное лечение (исходное название TAK-888), отчасти зависит от наличия донорской крови, это конечно дефицитный ресурс.

Отметим, что на сегодняшний день не существует официально зарегистрированных (одобренных) методов лечения COVID-19, заболевания, вызванного новым коронавирусом (SARS-CoV-2). Тем не менее, есть препараты, которые получили экстренное разрешение на применение, например, противовирусный препарат ремдесивир, разработанный компанией Gilead Sciences.

Напомним, компания Takeda ведёт разработку терапии на основе плазмы крови – поликлонального анти-SARS-CoV-2 гипериммунного глобулина (H-IG) – TAK-888, совместно с другими компаниями, которые уже сформировали альянс CoVIg-19 Plasma Alliance. Сегодня в этот альянс входят такие компании как Biotest AG, CSL Behring и Octapharma Plasma, что является также возможностью для этих компаний начать производство разрабатываемого препарата.

gmpnews