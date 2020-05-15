Вакцина против COVID-19 может попасть в национальный календарь прививок

Согласно национальному календарю профилактических прививок (НКПП) прививается сто процентов населения, об этом сказал академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников.

Напомним, что накануне глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что к концу июля в России могут быть созданы первые вакцинные препараты против нового коронавируса.

Отвечая на вопрос о том, каким образом, предположительно, будет проводиться вакцинация населения, Сергей Колесников сказал, что, вероятно, вакцина сможет попасть в национальный календарь прививок. И тогда ею будут прививать сто процентов россиян.

НАПРИМЕР, У НАС ОТ ПОЛИОМИЕЛИТА, БЦЖ ПРИВИВАЮТ СТО ПРОЦЕНТОВ НАСЕЛЕНИЯ, ПОЧТИ ВСЕХ ПРИВИВАЮТ ОТ КОРИ, ДИФТЕРИИ, СТОЛБНЯКА. НО НАСИЛЬСТВЕННО ПРИВИВАТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА ВРЯД ЛИ БУДУТ, ПОТОМУ ЧТО У НАС НЕТ ЗАКОНА О НАСИЛЬСТВЕННОЙ ВАКЦИНАЦИИ ПО ДРУГИМ КАЛЕНДАРЯМ ПРИВИВОК.

При этом Колесников отметил, что подход к вакцинации будет зависеть в том числе от того, насколько высокой будет смертность от COVID-19.

«Сейчас она чуть выше, чем сезонная смертность от гриппа, так как от гриппа есть прививки и популяционная устойчивость», — сообщил академик.

gmpnews