Gilead заключила лицензионные соглашения по производству ремдесивира

Компания Gilead подписала неэксклюзивные лицензионные соглашения с пятью производителями дженериков, базирующимися в Индии и Пакистане, для дальнейшего расширения поставок ремдесивира. Соглашения позволяют компаниям – Cipla Ltd., Ferozsons Laboratories, Hetero Labs Ltd., Jubilant Lifesciences и Mylan – производить препарат ремдесивир и распространять его в 127 странах. Почти все страны, вошедшие в список, относятся к странам с низким и средним уровнем дохода, а также есть нескольких стран с уровнем дохода выше среднего и высоким, но которые сталкиваются со значительными препятствиями в доступности услуг системы здравоохранения.

В соответствии с лицензионными соглашениями компании имеют право на трансфер технологии производственного процесса Gilead для ремдесивира, что позволит им быстрее нарастить производство препарата. Лицензиаты также устанавливают свои цены на дженерик ремдесивира, который они производят. Выплата роялти не предусмотрена до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не объявит об окончании чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, в отношении COVID-19, или до тех пор, пока не будет одобрен фармацевтический продукт для лечения, отличный от ремдесивира, или вакцина для профилактики COVID-19, в зависимости от того, что будет предложено раньше.

Как указывается, из региона Восточная Европа и Центральная Азия вошли следующие страны:

Армения,

Азербайджан,

Беларусь,

Грузия,

Казахстан,

Кыргызстан,

Молдова,

Таджикистан,

Туркменистан,

Украина,

Узбекистан.

Напомним, что ремдесивир является экспериментальным препаратом, проходящим ряд исследований на эффективность для лечения COVID-19. Препарат используется в программах сострадательного применения, в рамках клинических испытаний и программах раннего доступа. Буквально неделю назад Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии предоставило одобрение препарату Veklury® (remdesivir, ремдесивир) для лечения COVID-19. На выдачу разрешения в Японии повлияло раннее разрешение на экстренное использование противовирусного ремдесивира в чрезвычайных ситуациях в Соединенных Штатах.

gmpnews