Французская разработка против язвенного колита пройдет испытания при COVID-19

Французская биотехнологическая компания Abivax протестирует свой главный экспериментальный препарат на свыше 1000 пациентов с COVID-19, пишет Bloomberg.

Эксперименты in vitro показали, что препарат ABX464 ингибирует репликацию коронавируса, указывается в сообщении компании. В клиническом испытании участники будут принимать препарат или плацебо, будет исследовано, снижает ли он потребность в искусственной вентиляции легких или риски смерти при COVID-19.

Как сообщает Pharmaceutical Technology, испытание пройдет во Франции и других европейских странах. Участвовать в нем будут пациенты с острым респираторным дистресс-синдромом, связанным с COVID-19.

Препарат ABX464 изначально разрабатывался для лечения язвенного колита, поэтому в компании посчитали, что он может быть эффективным и против другого воспалительного процесса, известного как «цитокиновый шторм», который приводит к тяжелым последствиям у пациентов с COVID-19.

Анастасия Теслина

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