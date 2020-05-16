Израиль одобрил экспорт медицинской марихуаны

Израильские компании готовы продавать медицинскую марихуану. Власти Израиля официально одобрили экспорт медицинской марихуаны. По мнению правительства страны это позволит выручить сотни миллионов долларов, пишет Reuters.

Как отметил министр экономики Израиля Эли Коэн, это важная веха для израильских экспортеров и для израильской промышленности в целом, поскольку такой шаг будет способствовать расширению экспортных возможностей страны и созданию новых рабочих мест.

Более года назад кабинет министров Израиля уже принял закон, разрешающий экспорт медицинской марихуаны. Теперь у экспортеров есть 30 дней, чтобы направить заявку на получение экспортной лицензии в Минздрав Израиля.

В Израиле более 10 плантаций по выращиванию марихуаны и пять производственных предприятий соответствуют установленным Минздравом стандартам. Ряд компаний уже заключили соглашения на экспорт медицинской марихуаны в Европу или Канаду при наличии лицензии.

В самом Израиле разрешено применение марихуаны в медицинских целях. При этом ее применение в рекреационных целях запрещено, хотя и исключено из числа уголовно наказуемых деяний.

По данным Минэкономики Израиля, в лечебных целях марихуану употребляют около 60 тыс. израильтян (25 тонн в год).

Илья Дугин

pharmvestnik