Коммуникаций с врачами по телефону становится все больше

Наметившийся ранее рост использования телефонной связи в общении представителей компаний-производителей с врачами продолжился на фоне заметного сокращения использования других каналов. Одновременно позитивную динамику демонстрируют коммуникации по электронной почте.

По данным за последнюю неделю апреля (27 апреля – 3 мая), доля удаленных коммуникаций с врачами составила 96,5% в общей структуре мультиканального продвижения. При этом отмечено существенное увеличение доли коммуникаций по телефону – до 62,4% против 50,7% в начале апреля. По всей видимости, это может быть связано с запросом целевой аудитории на упрощение процесса организации и проведения удаленных встреч, а также и с тем, что такой вид коммуникаций близок к личным контактам и прост в реализации. Об этом свидетельствуют данные, приведенные компанией Ipsos (имеются в распоряжении «ФВ»).

По данным исследовательской компании, к началу мая отмечено последовательное снижение доли контактов с врачами с помощью мобильных мессенджеров – 15,3% против 27,4% в первой неделе апреля. Пик в использовании Skype и иных приложений для связи по интернету был отмечен на неделе с 13 по 19 апреля (14,8%), однако впоследствии доля общения таким способом сократилась до 9,4%. Одновременно позитивную динамику демонстрируют коммуникации по электронной почте (9,4%).

Методология

Компания Ipsos представила данные уточненных понедельных измерений в марте, апреле и мае, полученные на выборке из 311 врачей различных специальностей в Москве и других регионах России в марте и 280 – в апреле и мае соответственно. Мониторинг проводился в рамках измерений по первому кварталу 2020 года синдикативного проекта Promo «Мониторинг промоционной активности фармацевтических компаний» на основе данных из онлайн-панели врачей. Анализ понедельного изменения промоции проведен на основе исходных данных мониторинга без экстраполяции на генеральную совокупность.

Шамиль Ахметзянов

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