Одна компания не обеспечит мировой спрос на вакцину против COVID-19

Для победы над коронавирусом нужны несколько вакцин. Исполнительный директор компании Moderna, Inc. Стефан Бансел заявил, что один производитель не сможет удовлетворить мировой спрос на вакцину, пишет CNBC.

Стефан Бансел из американской компании Moderna, Inc. («Модерна, Инк.») выразил надежду, что американский и международные регуляторы одобрят несколько вакцин против SARS-CoV-2. Ни одна отдельно взятая компания не сможет удовлетворить глобальный спрос.

В ходе саммита Healthy Returns Virtual Summit под эгидой CNBC он отметил, что вероятность того, что каждая разработка вакцины окажется успешной, ничтожно мала. Он надеется, что создать вакцину смогут сразу несколько компаний. Одна компания не сможет произвести достаточное количество доз.

Moderna проводит I фазу клинических исследований (КИ) своей вакцины в Сиэтле и готовится ко II стадии с участием 600 пациентов. В начале лета планирует приступить к завершающей III фазе КИ. Если вакцина окажется безопасной и эффективной, она может появиться на рынке уже в начале 2021 года.

По словам руководителя Moderna, компания тесно сотрудничает с Национальным институтом аллергических и инфекционных заболеваний США и Центрами по контролю и профилактике заболеваний в целях разработки схемы дистрибуции вакцины.

Как заявил исполнительный директор компании Regeneron («Редженерон») Леонард Шлейфер, проблема заключается не в физической дистрибуции вакцин и препаратов среди пациентов, а в способности удовлетворить глобальный спрос.

По его словам, население планеты составляет более 7,6 млрд человек и вакцинация достаточного числа людей для достижения т.н. коллективного иммунитета займет годы.

Леонард Шлейфер уверен, что компаниям необходимо сделать все возможное для успеха своих разработок, потому что спрос намного превысит имеющиеся производственные возможности. Власти штатов и муниципалитетов в США, а также правительственные органы в других странах должны принять меры по справедливому распределению лекарств против коронавирусной инфекции.

Илья Дугин

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