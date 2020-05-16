Администрация Трампа отреагировала на обвинения уволенного руководителя BARDA

Как говорится в заявлении Министерства здравоохранения и социальных служб США (NHS), уволенный в апреле руководитель Управления перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA) Минздрава США в своем официальном заявлении о незаконном увольнении исказил факты, а также не появился на новой работе, хотя продолжает получать зарплату, пишет STAT.

В начале мая Рик Брайт выступил с официальным заявлением, что его увольнение связано с несогласием с политикой администрации Президента США по противостоянию пандемии коронавирусной инфекции на ранней стадии, в частности, в распределении средств на разработку вакцин и лекарственных препаратов для профилактики и лечения заболевания.

Буквально за два часа до заявления NHS Президент США в Twitter написал, что он не знает кто такой Рик Брайт и никогда с ним не встречался лично. По его словам, исходя из информации, полученной от знающих Рика Брайта людей, этот человек не должен работать в правительственных структурах.

Как заявил официальный представитель Рика Брайта, он находится на больничном в связи с артериальной гипертензией, развившейся на фоне последних событий.

Управление специального советника США нашло достаточные основания, чтобы поверить фактам, содержавшимся в заявлении Рика Брайта. Агентство рекомендовало NHS начать широкомасштабное расследование, которое может занять годы. Кроме того, управление рекомендовало восстановить Рика Брайта в должности руководителя BARDA на время расследования. Однако решение остается за министром NHS Алексом Азаром.