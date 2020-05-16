Представитель EMA усомнился в скором одобрении вакцины против COVID-19

В EMA предупредили, что вакцину против коронавируса стоит ожидать не ранее, чем через год. Перепрофилирование уже одобренных препаратов при этом может произойти в ближайшее время.

Вакцина против SARS-CoV-2 может быть зарегистрирована в Европейском союзе примерно через год, заявил 14 мая в ходе онлайн пресс-конференции Марко Кавалери, который отвечает в EMA за противомикробные средства и вакцины. Его слова приводит RAPS.

По самым оптимистичным прогнозам, Кавалери надеется на одобрение вакцины против коронавируса весной 2021 года и скептически относится к заявлениям о возможной готовности вакцины к сентябрю этого года.

Совсем другая ситуация с исследуемыми препаратами, уже одобренными по другим показаниям. Кaвалери считает, что некоторые из них могут быть одобрены для лечения COVID-19 уже к лету.

Ранее EMA приступило к рассмотрению данных о препарате remdesivir, предварительные результаты исследования которого показали более быстрое выздоровление принимающих его пациентов по сравнению с плацебо.

Также представитель EMA отметил, что агентство готово рассмотреть данные из испытаний, в ходе которых участники добровольно подвергаются заражению, если таковые будут признаны этичными.

Анастасия Теслина

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