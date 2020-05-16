Москва купила крупнейшего в России производителя масок

В марте московские власти приобрели компанию «КИТ», которая производит треть медицинских масок в стране. Сейчас компания выпускает до 1 млн медицинских масок в сутки, а течение года планируется увеличить мощности до 2–3 млн штук в день.

В марте московские власти приобрели крупнейшего производителя медицинских масок в России – ООО «Компания инновационных технологий» («КИТ»). Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Сделку Ефимов объясняет пандемией коронавируса. «В марте, когда мы поняли, что городу потребуется существенный объем медицинских масок, и что столкнемся с их дефицитом на рынке, мы приобрели производство, которое было развернуто на территории технополиса «Москва», – добавил чиновник.

Сумму сделки стороны не раскрывают.

Производство медицинских масок – главный профиль компании. По сравнению с началом года компания нарастила производство более чем в 2 раза – до 1 млн медицинских масок в сутки, сообщил изданию бывший совладелец «КИТ» Павел Спичаков. В течение года компания увеличит мощности до 2–3 млн штук в день, добавил он. Москве сейчас нужно около 4 млн штук в день.

По данным СПАРК, до 27 февраля 2020 г. владельцами «КИТ» были Дмитрий Савин (72%) и Павел Спичаков (28%). Потом они продали 100% компании владельцу УК «Абсолют» Эссет менеджмент Александру Сидорову. 10 марта единственным владельцем «КИТ» стало ООО «Центррегионинвест», которое через ООО «Софийская набережная» контролирует АО «Капиталинвестпроект» (КИП), следует из данных СПАРК.

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