В Ставрополе пресекли деятельность лаборатории по производству прегабалина

Сотрудники ГУ МВД по Ставропольскому краю пресекли деятельность подпольной лаборатории, в которой изготавливали лекарственные препараты и сильнодействующие вещества и в дальнейшем сбывали продукцию сильнодействующих веществ по всей стране.

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт сильнодействующих веществ. Подозреваемые создали лабораторию в одном из жилых домов Ставрополя, где изготавливали популярные среди аптечных наркоманов лекарственные средства. Один из фигурантов помещен под стражу, двое других находятся под подпиской о невыезде. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

В ходе обысков в съемной квартире в краевом центре сотрудники правоохранительных органов обнаружили полимерные бочки, пакеты, а также капсулы с веществом белого цвета, электронные весы, оболочки капсул препаратов, миксер, станки для упаковки капсул. Также оперативники изъяли 65 коробок с готовой продукцией, приготовленной для продажи. Экспертиза показала, что главное действующее вещество в капсулах — прегабалин.

Расследование продолжается.

Екатерина Погонцева

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