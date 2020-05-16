Индийским властям рекомендовали аннулировать патенты на remdesivir

Подписанные американской компанией лицензионные соглашения выгодны более богатым странам.
Две организации по защите прав пациентов направили письма в адрес Правительства Индии, в котором предложили аннулировать патенты на препарат remdesivir компании Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз»), сообщает Reuters.
Как сказано в письме, это необходимо для более справедливого распределения препарата, особенно в беднейших странах.
Вопрос патентной защиты лекарственных средств очень важен для Индии, поскольку многие страны зависят от индийских производителей дженериков. Gilead запатентовала remdesivir в Индии еще в 2009 году.
В целях расширения доступа к препарату Gilead подписала неэксклюзивные лицензионные соглашения с пятью производителями дженериков из Индии и Пакистана, по условиям которых эти компании получили право производить аналоги remdesivir и продавать их в 127 странах мира.
Между тем, в письме указывается, что препарат может быть недоступен в странах, где его продажа не будет приносить прибыль.
Как отметил аналитик расположенной в Малайзии некоммерческой организации Third World Network, лицензионные соглашения делят мир на две части. Более платежеспособные страны будут покупать препарат от Gilead, а остальные – дженерики.
С аналогичным письмом к индийскому правительству обратилась Ассоциация помощи онкобольным Индии.
Помимо этого о недопустимости сохранения патентов компанией Gilead и подобных лицензионных соглашений заявила организация «Врачи без границ».
Патенты на remdesivir в Индии действительны до 2035 года.
Как заявила представитель Gilead, компания активно работает над тем, чтобы сделать препарат доступным для тех, кому он необходим в возможно короткие сроки.
По ее словам, Gilead ведет переговоры с Патентным пулом лекарственных средств под эгидой ЮНИТЭЙД (Международный механизм закупки лекарств) и Детским фондом ООН (UNICEF) о расширении доступа к препарату.
Она уверена, что принудительное лицензирование не решит проблему ограниченного доступа. Принудительное лицензирование подразумевает разрешение компаниям из разных стран производить аналоги брендированных препаратов в чрезвычайных ситуациях без уведомления патентодержателя.
Илья Дугин
pharmvestnik