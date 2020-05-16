Правительство ограничит доступ к госзакупкам зарубежных стентов для коронарных артерий

Правительство планирует ограничить на два года доступ к госзакупкам стентов для коронарных артерий металлических непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство, катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопластики и катетеров аспирационных для эмболоэктомии.

Минпромторг разработал и выставил на общественое обсуждение проект постановления Правительства России ‎«Об ограничениях и условиях допуска стентов для коронарных артерий металлических непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство (в том числе с нерассасывающимся полимерным покрытием и с рассасывающимся полимерным покрытием), катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопластики, катетеров аспирационных для эмболоэктомии (тромбоэктомии), происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Об этом сообщается на сайте regulation.gov.ru

В соответствии с документом, заказчик отклоняет все заявки на участие в электронном аукционе, содержащие предложения о поставке стентов для коронарных артерий и катетеров иностранного производства при условии, что на участие в определении поставщика подана хотя бы одна удовлетворяющая установленным требованиям заявка с предложением о поставке таких изделий, произведенных в России.

Ограничения планируется ввести сроком на два года.

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