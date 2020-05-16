Вакцина-кандидат CureVac против коронавируса вызывала иммунный ответ в тестах на животных

Экспериментальная вакцина против коронавируса компании CureVac вызывала иммунный ответ у животных при введении в низкой дозе.

Германская биотехнологическая компания CureVac («КьюэВак») заявила о том, что ее экспериментальная вакцина против коронавируса показала способность индуцировать мощный иммунный ответ для нейтрализации коронавируса SARS-CoV-2 в исследованиях на животных при введении в низкой дозе, пишет Reuters.

Компания планирует начать первые клинические исследования по вакцине с участием здоровых добровольцев в июне.

В марте в СМИ появлялись сообщения о том, что США якобы пытаются получить доступ к этой вакцине. Это вызвало бурную негативную реакцию в политических кругах Германии. Члены правительства страны высказались за то, что CureVac должна оставаться полностью германской компанией.

Руководство CureVac отрицает факт получения предложений из США.

При разработке вакцины-кандидата CureVac использовала технологию иРНК. Такую же технологию использовали конкуренты – BioNTech («БайоЭнТек») в партнерстве с Pfizer («Пфайзер») и Moderna («Модерна»). Последние уже начали клинические исследования своих вакцин.

Компания Translate Bio («Траснлейт Байо») в партнерстве с Sanofi («Санофи») также разрабатывает иРНК-вакцину.

Татьяна Кублицкая

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