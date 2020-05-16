Заместителем генерального директора «Валента Фарм» стала топ-менеджер компании «Мегафон»

«Валента Фарм» объявила о назначении Снежаны Черногорцевой на должность заместителя генерального директора по маркетингу и продажам.

Заместителем генерального директора по маркетингу и продажам фармацевтической компании «Валента Фарм» назначена Снежана Черногорцева. Она будет руководить функцией маркетинга и курировать вопросы, связанные с созданием и продвижением продуктов компании, сообщили в пресс-службе «Валента Фарм».

Черногорцева имеет более 20 лет опыта в маркетинге массовых потребительских, ритейловых и телекоммуникационных брендов. Начала свою карьеру в 1996 году. В разные годы возглавляла маркетинг в компаниях «Белый Ветер», Red Bull и Veon (бренд Билайн). До перехода в «Валента Фарм» работала в компании «МегаФон», где последние 3,5 года возглавляла дирекцию по управлению брендом и коммуникациями, отвечала за все изменения бренда «МегаФон» в рамках обновленной бизнес-стратегии и стратегический маркетинг бренда Yota.

Снежана Черногорцева с отличием окончила факультет социологии Государственного университета управления, имеет научную степень в области экономики, а также дополнительное управленческое образование.

Фото: www.facebook.com

Наталья Маскина

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