Boehringer приобрела линейку препаратов Northern Biologics

Противоопухолевые препараты находятся на стадии доклинических исследований.

Немецкая компания Boehringer Ingelheim («Берингер Ингельхайм») приобрела два препарата, разработанных канадской биотехнологической компанией Northern Biologics («Нозерн Байолоджикс»), сообщает Xconomy.

Препараты созданы для таргетирования двух элементов — стромы, или соединительной ткани, и миелоидных клеток.

Первый препарат, представляющий собой моноклональное антитело, должен блокировать периостин – белок, который, по мнению исследователей, способствует росту раковых клеток. Заявка на проведение клинических исследований по этому препарату может быть подана в FDA в IV квартале теущего года, сообщил президент Northern Biologics Фил Викерс.

Второй препарат нацелен на ключевой регулятор миелоидных клеток, который может играть определенную роль в усилении противоопухолевой активности T-лимфоцитов.

Northern Biologics продолжит сотрудничать с Boehringer вплоть до того момента, когда FDA одобрит проведение клинических исследований по указанным активам.

Татьяна Кублицкая

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