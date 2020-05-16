«Ростех»: ввезенные из КНР термометры для борьбы с коронавирусом произведены по стандартам РФ

Холдинг «Швабе» (входит в ГК «Ростех») сообщил, что ввезенная из КНР партия из 100 тысяч бесконтактных термометров была произведена по контрактному производству «по техническим характеристикам, разработанным специалистами холдинга, и в полном соответствии государственным стандартам РФ». Медизделия будут поставлены в МВД, Минфин, Росгвардию, ФСБ и другие ведомства. «Швабе» выступает единственным поставщиком термометров по контракту с Минпромторгом РФ на общую сумму 5 млрд рублей. Холдинг «Швабе» (входит в ГК «Ростех») сообщил, что ввезенная из КНР партия из 100 тысяч бесконтактных термометров была произведена по контрактному производству «по техническим характеристикам, разработанным специалистами холдинга, и в полном соответствии государственным стандартам РФ». Медизделия будут поставлены в МВД, Минфин, Росгвардию, ФСБ и другие ведомства. «Швабе» выступает единственным поставщиком термометров по контракту с Минпромторгом РФ на общую сумму 5 млрд рублей.

Как ранее выяснил Vademecum, в конце апреля 2020 года Росздравнадзор выдал ООО «Швабе-Москва» временное регудостоверение, действующее до 1 января 2021 года, на партию из 100 тысяч бесконтактных термометров модели F01 производства китайской Shenzhen Feiyu Medical Technology.

В холдинге рассказали, что термометры оснащены высокоточными инфракрасными датчиками для измерения температуры бесконтактным методом на расстоянии от 5 до 15 см. Результат определяется на основе соотношения температуры тела человека и измеряемым ИК-излучением в диапазоне от 32 до 42 °C, сам процесс занимает меньше секунды.

В марте 2020 года Правительство РФ назначило холдинг «Швабе» единым поставщиком бесконтактных термометров, тепловизоров и установок по обеззараживанию воздуха. На закупку медизделий было выделено 5 млрд рублей, при этом холдинг был обязан поставить не менее 1% от общей суммы госзаказа, а для исполнения остальной части закупки – воспользоваться услугами субподрядчиков.

По данным сайта госзакупок, за март и апрель 2020 года холдинг поставил бесконтактные термометры на общую сумму 33,3 млн рублей при средней цене в 6–8 тысяч рублей за изделие. Покупателями выступили органы здравоохранения и медучреждения Тверской, Тульской, Курганской областей, Республики Адыгея и других регионов, а также федеральные ведомства, включая Минпромторг РФ.

Фото: Швабе

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