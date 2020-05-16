«Яндекс» свернул бесплатное тестирование на коронавирус на дому

Проект компании «Яндекс» «Помощь рядом» отчитался о проведении в Москве тестов на коронавирус на дому – всего с 20 апреля было проведено 20 тысяч процедур. Теперь сбор заявок на тестирование за счет проекта закрыт.

«Месяц назад тесты проводили лишь несколько лабораторий, и попасть в них было сложно из-за ограничений на передвижение. Но условия смягчаются, число доступных тестов растет, а в Москве начинается массовое бесплатное тестирование на антитела. То есть теперь тест можно сделать без нашей помощи», – говорится на сайте проекта.

Тут же предлагается сдать тест на платной основе в партнерских клиниках и лабораториях – «Архимед», «Ситилаб», «Семейный доктор», Labquest, «Семейный доктор».

Изначально опция была доступна москвичам старше 65 лет. В дальнейшем планировалось сделать ее доступной для всех желающих и масштабировать на другие регионы России. Стоимость одного теста авторы проекта оценили в 3,9 тысячи рублей.

Кроме того, в «Яндексе» собирались запустить выездную диагностику на антитела.