«Инвитро» с 18 мая начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу в шести регионах

Тестирование будет проводиться на коммерческой основе. Выполнение анализа займет до 10 рабочих дней, в дальнейшем планируется сократить этот срок в пять раз, а также расширить географию предоставления услуги. Ранее о начале массового тестирования жителей Москвы на антитела заявила столичная мэрия. Тестирование будет проводиться на коммерческой основе. Выполнение анализа займет до 10 рабочих дней, в дальнейшем планируется сократить этот срок в пять раз, а также расширить географию предоставления услуги. Ранее о начале массового тестирования жителей Москвы на антитела заявила столичная мэрия.

Сдать анализ можно будет в медицинских офисах Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары и Челябинска, а также заказать услугу на дом. Тест будет стоить 950 рублей без учета забора биоматериала, воспользоваться услугой смогут жители названных регионов, не имеющие симптомов ОРВИ.

Для исследования у пациента будет забираться венозная кровь, а поиск антител будет осуществляться с помощью автоматических анализаторов как российского, так и зарубежного производства. Ранее «Инвитро» сообщила об участии в клинических исследованиях тест-систем для их регистрации на территории РФ.

В холдинге рассчитывают расширить географию тестирования на антитела к коронавирусу на все города России. Лабораторные мощности «Инвитро» позволяют выполнять за месяц до 500 тысяч тестов.

Департамент здравоохранения Москвы с 15 мая запустил популяционное исследование на иммунитет к коронавирусу: еженедельно до 70 тысяч москвичей будут получать приглашения сдать анализ в одной из 50 столичных поликлиник. В мэрии рассчитывают, что полученные данные помогут оценить число переболевших в Москве и помочь принять решение о сохранении ограничений или их ослаблении.

В аналогичном тестировании московских медиков у 20% из 3,2 тысяч обследованных врачей по состоянию на 28 апреля 2020 года были обнаружены антитела к SARS-Cov-2.

Сеть лабораторий «Инвитро» основана в 1995 году и объединяет более 1,4 тысячи медицинских офисов, а также восемь лабораторных комплексов, которые ежедневно выполняют более 150 тысяч различных тестов.

В 2019 году «Инвитро» открыла 130 собственных и 100 франчайзинговых точек. Основными направлениями экспансии стали Москва, Уральский и Северо-Западный федеральные округа. Оборот холдинга в 2019 году составил 20 млрд рублей.

Фото: semashko.com

vademec