Подключение к системе маркировки лекарств будет обязательным для получения лицензии

Работа в системе мониторинга движения лекарств станет обязательным условием при осуществлении лицензируемого вида деятельности – медицинской или фармацевтической, заявила замруководителя Росздравнадзора Валентина Косенко. Утверждающие эту норму поправки в законодательство, по ее словам, сейчас готовятся. Работа в системе мониторинга движения лекарств станет обязательным условием при осуществлении лицензируемого вида деятельности – медицинской или фармацевтической, заявила замруководителя Росздравнадзора Валентина Косенко. Утверждающие эту норму поправки в законодательство, по ее словам, сейчас готовятся.

«Даже если вы используете всего одно лекарственное средство в своей деятельности, вы являетесь субъектом обращения лекарственных средств и должны быть подключены к системе. И вы должны в этой системе работать, получать лекарственные средства, продвигать их по системе, выводить их из системы. Сегодня уже в достаточной степени готовности находится нормативный акт, в котором работа в этой системе будет отнесена к лицензионным условиям», – сказала замруководителя Росздравнадзора Валентина Косенко.

В то же время директор по развитию направления «Фарма» ЦРПТ Марат Сакаев оценил готовность к внедрению маркировки медицинских и аптечных организаций столичного региона: «Ситуация, мягко говоря, не впечатляющая. Доля зарегистрированных в системе мониторинга движения лекарств медорганизаций Москвы [по данным на 13 мая 2020 года] составляет всего 27%, в Московской области показатель выше более чем в два раза, но тоже далек от 100-процентного результата – 69%. С точки зрения аптечных организаций ситуация тоже не выглядит благополучной. В Москве зарегистрировано всего порядка 43% от общего числа лицензиатов, в Московской области показатель составляет 71%».

Эксперимент по маркировке лекарств действует с 2017 года. С 1 октября 2019 года маркировка стала обязательной для препаратов госпрограммы «Семь нозологий», вся остальная лекарственная номенклатура должна быть погружена в систему мониторинга с 1 июля 2020 года.

В марте 2020 года Ассоциация российских фармпроизводителей обратилась с письмом к председателю Госдумы Вячеславу Володину, попросив отсрочить запуск обязательной маркировки лекарств. Введенные во многих странах ограничительные карантинные меры не позволяют завершить тестирование оборудования для маркировки, обучение работе с этим оборудованием. В Госдуме пообещали обсудить вопрос на заседании межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекобеспечения в мае-июне.

Оператором системы маркировки лекарств назначено ООО «Оператор-ЦРПТ», на 90% принадлежащее ЦРПТ, на 10% – ООО «Новое решение», которым владеет Оксана Орешина, бизнес-партнер лоббиста кассовой реформы Владимира Щербакова. Собственники ЦРПТ – ГК «Ростех», АО «Петер-сервис», входящее в состав USM Holdings Алишера Усманова, ООО «Элвис+ Групп» Александра Галицкого.