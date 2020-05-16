В ФМБА оценили первый опыт лечения COVID-19 гипериммунной плазмой

В период с 30 апреля по 6 мая в Федеральном научно-клиническом центра ФМБА России плазму с антителами к новой коронавирусной инфекции применили для лечения 20 пациентов. Клинический эффект отмечен у восьми человек, все они находились в тяжелом состоянии, говорится в презентации о подходах к стационарному лечению пневмонии, вызванной COVID-19. В период с 30 апреля по 6 мая в Федеральном научно-клиническом центра ФМБА России плазму с антителами к новой коронавирусной инфекции применили для лечения 20 пациентов. Клинический эффект отмечен у восьми человек, все они находились в тяжелом состоянии, говорится в презентации о подходах к стационарному лечению пневмонии, вызванной COVID-19.

Применение реконвалесцентной плазмы, сыворотки или иммуноглобулина, полученных от пациентов, перенесших COVID-19, пока является экспериментальным методом. Практика лечения плазмой есть в Китае, Германии, США. Пока безопасность и эффективность метода не доказана, но он используется в формате клинических исследований.

В России первым федеральным медучреждением, которое стало заготавливать и применять плазму в лечении COVID-19 стал ФНКЦ ФМБА, стационар которого был перепрофилирован под таких пациентов в конце апреля. За неделю плазму перелили 20 пациентам, в восьми случаях с тяжелым течением заболевания был отмечен клинический эффект – снижение уровня лихорадки и уменьшение явлений интоксикации, пояснили Vademecum в ФНКЦ. Какого-либо результата при крайне тяжелом течении сотрудники центра не зафиксировали.

«Кому правильно капать эту «ковидную» плазму? В случае если она капается больным в состоянии средней тяжести и с предикторами утяжеления, но состояние не перешло в стадию, когда легкие «выключены». В этом случае плазма помогает и уже после первого введения мы видим хороший результат», – отметила глава ФМБА Вероника Скворцова на пресс-конференции 15 мая.

Ранее о выздоровлении первых трех пациентов, которым была перелита реконвалесцентная плазма, сообщала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. В столице пообещали донорам плазы стимулирующие выплаты: 1,25 тысячи рублей за 150 мл плазмы, 5 тысяч – за 600 мл.

Параллельно первые результаты исследования безопасности этого метода представили в США. Согласно исследованию группы врачей из Mayo Clinic и Johns Hopkins University, среди 5 000 пациентов (66% пребывали в отделении интенсивной терапии) доля осложнений в первые четыре часа составила менее 1%. Летальность в течение семи дней составила 14,9%.

По состоянию на 15 мая в России зафиксировано 262,8 тысячи случаев заболевания, в том числе 10,6 тысячи за последние сутки. Выздоровели 58,2 тысячи человек, скончались 2 418 пациентов.

Депутат Владислав Резник 18 апреля внес в Госдуму проект поправок к 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов», предполагающих допуск частных медорганизаций к заготовке и хранению донорской крови. По мнению автора документа, это позволит расширить использование плазмы с антителами к коронавирусу в терапии профильных пациентов, которые наряду с государственными госпитализируются и в частные клиники.