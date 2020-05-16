«Р-фарм» начала исследование третьего незарегистрированного препарата против COVID-19

Минздрав выдал разрешение на клиническое исследование радотиниба при COVID-19. Решение внесено в реестр 14 мая. При этом лекарство на данный момент не зарегистрировано в России.

«Р-фарм» получила разрешение на исследование противоопухолевого препарата при COVID-19. По данным Госреестра, исследование пройдет в 8 центрах. В нем примут участие 180 пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией.

Радотиниб является ингибитором тирозинкиназы. Препарат разработан корейской компанией «Иль-Янг Фармасьютикал» (Il-Yang Pharmaceutical Co., Ltd.) для лечения пациентов с хроническим миелоидным лейкозом с филадельфийской мутацией. В 2014 году ГК «Р-фарм» получила права на разработку и продвижение радотиниба на территории России. Данные о прохождении процедуры государственной регистрации отсутствуют.

В открытых источниках размещена информация о патенте на применение радотиниба для лечения и профилактики ближневосточного тяжелого респираторного синдрома, возбудителем которого является коронавирус MERS-CoV. Однако других данных об опыте использования радотиниба при коронавирусных инфекциях нет.

Текущее исследование – второе для «Р-фарм» при COVID-19. В апреле Минздрав выдал разрешение на оценку безопасности и эффективности двух биологических препаратов.

Олокизумаб представляет собой моноклональное антитело к рецептору интерлейкина-6. Препарат разрабатывался для лечения ревматоидного артрита. Документы на регистрацию поданы 23 марта. Экспериментальный препарат RPH-104 – белок, связывающий интерлейкин-1-бета. Аналоги препаратов применяются в терапии аутоиммунных заболеваний и цитокинового шторма.

Олокизумаб и RPH-104 также не зарегистрированы в России.

Елена Воронина

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