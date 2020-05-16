ЮНЭЙДС призвало к доступности вакцины против COVID-19 во всех странах

Объединение организаций ООН, созданное для скоординированной борьбы с эпидемией ВИЧ и СПИД и ее последствиями (ЮНЭЙДС), призвало к принятию глобального соглашения по вакцинам, пишет medvestnik.ru. В документе предлагается прописать обязательный обмен данными и технологиями, связанными с COVID-19, пулом лицензий.
«Все страны должны иметь возможность в полной мере использовать согласованные гарантии и гибкие возможности Дохинской декларации ВТО о Соглашении ТРИПС и общественном здравоохранении для защиты доступа к лекарствам для всех», – подчеркивается в сообщении ЮНЭЙДС.
Организация считает необходимой разработку глобального и справедливого плана быстрого производства и распределения вакцины и всех продуктов и технологий COVID-19, который гарантирует прозрачность «реальных цен» и поставки в соответствии с потребностями.
«Необходимо срочно приступить к действиям по массовому наращиванию потенциала для производства миллиардов доз вакцин во всем мире, а также по набору и обучению миллионов оплачиваемых и защищенных работников здравоохранения, необходимых для их применения», – подчеркивается в сообщении.
Глобальное соглашение также должно гарантировать, что вакцина против COVID-19, диагностика, анализы и лечение предоставляются бесплатно всем и везде. В первую очередь доступ должен быть предоставлен тем, кто непосредственно работает с коронавирусной инфекцией, наиболее уязвимым людям и бедным странам с наименьшими возможностями для спасения жизней.