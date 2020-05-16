ЮНЭЙДС призвало к доступности вакцины против COVID-19 во всех странах

«Все страны должны иметь возможность в полной мере использовать согласованные гарантии и гибкие возможности Дохинской декларации ВТО о Соглашении ТРИПС и общественном здравоохранении для защиты доступа к лекарствам для всех», – подчеркивается в сообщении ЮНЭЙДС.

Организация считает необходимой разработку глобального и справедливого плана быстрого производства и распределения вакцины и всех продуктов и технологий COVID-19, который гарантирует прозрачность «реальных цен» и поставки в соответствии с потребностями.

«Необходимо срочно приступить к действиям по массовому наращиванию потенциала для производства миллиардов доз вакцин во всем мире, а также по набору и обучению миллионов оплачиваемых и защищенных работников здравоохранения, необходимых для их применения», – подчеркивается в сообщении.

Глобальное соглашение также должно гарантировать, что вакцина против COVID-19, диагностика, анализы и лечение предоставляются бесплатно всем и везде. В первую очередь доступ должен быть предоставлен тем, кто непосредственно работает с коронавирусной инфекцией, наиболее уязвимым людям и бедным странам с наименьшими возможностями для спасения жизней.

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