Эксперт: необходимо постоянно работать над созданием и внедрением новых форм лекарств

Уральский завод «Медсинтез» увеличил производство противовирусного препарата «Тризавирин» с 3-х до 7-ми тысяч упаковок в сутки, такие цифры привел заведующий кафедрой органической и биомолекулярной химии УрФУ Владимир Русинов во время пресс-конференции в информационном агентстве «Интерфакс-Урал».

По словам ученого, в настоящее время «Триазавирин» используется в медицинских учреждениях Свердловской области, проходит тестирование в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, совместно с петербургскими коллегами (НИИ гриппа) уральские ученые (УрФУ и Институт органического синтеза УрО РАН) работают над созданием и внедрением новых препаратов.

ЭПИДЕМИИ ПРИХОДЯТ И УХОДЯТ, И МЫ С ЭТИМ ЖИВЕМ. МЫ ПРИВЫКЛИ, ЧТО ОСЕНЬЮ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЭПИДЕМИЯ ГРИППА, А ЛЕТОМ — КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ. ПОЭТОМУ НУЖНО ПРИВЫКНУТЬ И К ТОМУ, ЧТО МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ НОВЫЕ ВАРИАНТЫ КОРОНАВИРУСА. СЕГОДНЯШНЯЯ ЭПИДЕМИЯ — ЭТО УЖЕ ТРЕТИЙ ШТАММ. СО ВРЕМЕНЕМ ВИРУСЫ СТАНОВЯТСЯ РЕЗИСТЕНТНЫМИ К ПРЕПАРАТАМ, ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМО ПОСТОЯННО РАБОТАТЬ НАД СОЗДАНИЕМ И ВНЕДРЕНИЕМ НОВЫХ ФОРМ ПРЕПАРАТОВ.

Напомним, что «Триазавирин» (риамиловир) – препарат прямого противовирусного действия, синтетический аналог нуклеозида гуанина — синтеза вирусных РНК. Препарат включен во временные методические рекомендации «Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19» Минздрава России.

В настоящее время предприятие «Медсинтез» выпускает инфузионные растворы, готовые лекарственные формы инсулина человека, твердые и жидкие формы лекарственных препаратов. Завод входит в Некоммерческое партнерство «Уральский биомедицинский кластер», который объединяет более 20 компаний.

Владимир Русинов добавил, что сегодня в разработке уральских ученых находятся несколько форм противовирусных препаратов. Один прошел доклинические исследования как препарат против вирусов гриппа и вирусов геморрагических лихорадок. Другой — с условным названием «Триазид» — ориентирован против гриппа и ОРВИ, прошел стадию доклинических исследований и первую фазу клинических испытаний. Исследователи получили разрешение на вторую фазу клинических испытаний — тестирование на больных.

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ ПОКАЗАЛА, ЧТО НУЖЕН ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НЕ ТОЛЬКО НА ЗАБОЛЕВАНИЕ, КОТОРОЕ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ВЫЗЫВАЕТ ЦЕЛЫЙ РЯД ОСЛОЖНЕНИЙ. НУЖНЫ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ. СЕЙЧАС У НАС В СТАДИИ РАЗРАБОТКИ НАХОДИТСЯ ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ ЗАЩИЩАЕТ — ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ НА УРОВНЕ МЫШЕЙ — ОТ СЕПСИСА, ВЫЗЫВАЕМОГО РАЗНЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЕМАМИ.

По итогам экспериментальных проверок препарата от сепсиса, ученые выяснили, что 80% мышей выживает. Сейчас будущее лекарство проходит доклинические исследования: определяется его безопасность и уточняется специфическое воздействие.

gmpnews