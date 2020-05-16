COVID-19: фавипиравир, ремдесивир, камостат — одни из лидеров испытаний

В глобальной схватке препаратов, которые могут эффективно использоваться для лечения пациентов, госпитализированных с COVID-19, можно уже с уверенностью сказать, что немалая доля славы досталась японскому антивирусному лекарственному средству фавипиравир (favipiravir), представленному в Японии под торговой маркой Авиган (Avigan). По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ (Shinzo Abe), на данный препарат выделено 128 млн долларов государственного финансирования.

Однако, как сообщает Reuters, фавипиравир не единственное лекарственное средство, разработанное японскими учеными, которое показало свою эффективность в отношении вируса SARS-CoV-2. Есть и препарат Camostat (камостат), являющийся ингибитором сериновой протеазы, разработанный компанией Ono Pharmaceutical Co, известен на рынке уже в течение 35 лет, как средство от панкреатита.

Конечно, несомненным лидером среди препаратов, показывающих многообещающие результаты в терапии коронавирусной инфекции, является ремдесивир (Remdesivir) от Gilead Science Inc, который сначала получил одобрение на экстренное применение в США, а затем и регистрацию для применения в чрезвычайной ситуации в ​​Японии.

Интерес к «Авигану» проявился в марте этого года, сразу после того, как китайские специалисты признали его эффективность. В настоящее время фавипиравир включен в 14 клинических испытаний по всему миру. В Японии призывают дать официальное одобрение препарату к концу этого месяца, конечно с учетом испытаний, которые проводятся с беспрецедентной скоростью. Сегодня уже 43 страны обратились к правительству Японии с официальным запросом на поставки «Авигана».

Напомним, что фавипиравир был разработан в Японии ещё в конце 1990-х годов. Препарат действует путем короткого замыкания механизма размножения некоторых РНК-вирусов, таких как грипп. Препарат доступен в твердой лекарственной форме (таблеток) и это дает ему некоторые преимущества перед ремдесивиром, поскольку препарат от компании Gilead на сегодняшний день доступен только в виде внутривенных инфузий.

Что же касается ещё одного лекарственного средства — мезилат камостата, то являясь ингибитором протеазы он используется в основном для лечения панкреатита и некоторых видов рака. Ранее проведенные лабораторные тесты и тесты на животных в отношении SARS-CoV-1 показали, что он обладает противовирусными свойствами, и его можно безопасно вводить в достаточно высоких дозах, чтобы соответствовать концентрациям, которые были эффективны в лаборатории.

Исследование, опубликованное в научном журнале Cell в марте этого года, показало, что камостат блокирует фермент, необходимый для проникновения коронавируса в легкие. «У него 35-летний послужной список, поэтому, похоже, это очень безопасный препарат», — так сказал один из исследователей Йельской медицинской школы.

Камостат известен в Японии под торговым наименованием Foipan. Зарегистрирован в 1985 году для лечения хронического панкреатита, а в 1994-м для послеоперационного рефлюкс-эзофагита.

gmpnews