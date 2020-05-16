В ближайшие пять лет «Парафарм» удвоит объемы производства

Пензенское производственное предприятие ООО «Парафарм», занимающееся выпуском витаминных комплексов для здоровья и спорта, намерено в ближайшие пять лет удвоить объемы выпуска своей продукции. Это станет возможным, в том числе, и за счет реализации проекта «модернизации и расширения высокотехнологичного производства пищевых добавок на основе синергетических эффектов, получаемых за счет сочетания растительных лекарственных трав, витаминов и продуктов пчеловодства». Данный проект уже поддержан Фондом содействия инновациям.

Проект стал одним из трех победителей в конкурсе «Коммерциализация», в связи с чем «Парафарм» получит грант в размере 20 млн рублей на развитие бизнеса. Отмечается, что предприятие удостаивается финансовой поддержки Фонда уже во второй раз.

По словам генерального директора компании Дмитрия Елистратова, «должен получиться экспортно ориентированный продукт».

Средства гранта будут направлены на решение задач, необходимых для выхода на зарубежные рынки, включая приобретение нового оборудования, поддержание патентов в силе, сертификацию продукции и приведение производства в соответствие с требованиями Надлежащей производственной практики (GMP).

Елистратов указал на сложности и проблемы, с которыми сталкиваются малые предприятия при производстве инновационной продукции, – нехватка средств на проведение исследований, в частности, на базе медицинских институтов.

ЕСЛИ БЫ ГОСУДАРСТВО КАК-ТО ПОМОГАЛО НАШИМ ВРАЧЕБНЫМ ВУЗАМ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ РАЗРАБОТОК, КОТОРЫЕ ВАЖНЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, […] МЫ БЫ МОГЛИ ИХ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ УЖЕ КАК ПРОИЗВОДСТВО.

Стоит отметить, что «Парафарм» занимается высокотехнологичным производством лечебно-профилактических средств, так для таблетирования трав используется технология криообработки. На предприятии установлен криоизмельчитель, позволяющий тщательно измельчить «живой» корень лекарственного растения при очень низкой температуре, отсеять все механические примеси и уничтожить бактерии.

В настоящее время компания выпускает 104 единицы продукции, имеет 440 патентов, 7 изобретений внесены в базу данных «Перспективные изобретения». Экспорт продукции осуществляется в 20 стран, включая государства ЕАЭС, США, Арабские Эмираты. Основными брендами «Парафарм» являются: Секреты долголетия, Кулясово&Мамадыш, Дикоросы, Fitness&Life.

gmpnews