«Балтфарма» получила разрешение на строительство завода в ОЭЗ «Санкт-Петербург»

Резидент ОЭЗ «Санкт-Петербург», компания ООО «Балтфарма», получил разрешение на строительство предприятия на территории Особой экономической зоны. Инвестор готов приступить к строительным работам.

Документ выдан компании Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга 12 мая 2020 года. Согласно нему, компания может возвести объект капитального строительства — завод лекарственных средств и производственно-складской корпус. Объект, состоящий из одно и двухэтажных строений, займет площадь 11,4 тыс. кв.м.

Компания получила статус резидента ОЭЗ «Санкт-Петербург» в 2018 году. Трехстороннее соглашение о реализации проекта ООО «Балтфарма» было подписано в рамках ПМЭФ-2018. На предприятии резидент намерен организовать разработку и производство активных фармацевтических субстанций (АФС) на основе прорывных технологий синтеза, в результате чего наладить выпуск АФС для терапии социально значимых заболеваний, в том числе включенных в перечень ЖНВЛП (заболеваний респираторной системы, сердечно-сосудистой системы, психических расстройств и расстройств поведения, нервной системы, урогенитальных органов и других заболеваний). Потенциальными покупателями продуктов компании станут фармацевтические заводы, производящие готовые лекарственные средства.

В конце мая 2019 года Экспертный совет ОЭЗ одобрил внесение корректировок в бизнес-план компании, включающих увеличение объема инвестиций в 2,5 раза – с 796 млн рублей до 2 млрд рублей. Расширение производства потребовало также дополнительный земельный участок, он был увеличен на 1,8 га за счет прилегающей территории и составил в итоге 3,2 га. Планируется, что предприятие обеспечит 119 новых рабочих мест.

Генеральный директор АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева:

«КОМПАНИЯ ПОЛУЧИЛА РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ГОТОВА ВЫЙТИ НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ НЕСМОТРЯ НА ТЕКУЩИЕ СЛОЖНЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, НА ПЛОЩАДКАХ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ОЭЗ. БОЛЕЕ ТОГО, СЕЙЧАС ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТРАСЛИ ДОЛЖНЫ КОНСОЛИДИРОВАТЬСЯ, ВОЗМОЖНО, КАК НИКОГДА РАНЕЕ. ВСЕ РЕЗИДЕНТЫ ОЭЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, ЯВЛЯЯСЬ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ, РАБОТАЮТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ И НЕ ПРЕКРАЩАЛИ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НИ НА ДЕНЬ. МЫ, КАК УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ, ГОТОВЫ ВСЯЧЕСКИ ПОДДЕРЖИВАТЬ РЕЗИДЕНТОВ».

gmpnews