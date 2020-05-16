В России готовится проект по лечению COVID-19 препаратами из плазмы крови

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) активно сотрудничает с итальянскими компаниями в области медицинских технологий для поиска новых инструментов борьбы с коронавирусом. Так, по сообщению пресс-службы Фонда.

СОВМЕСТНО С ОДНИМ ИЗ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ИЗ ПЛАЗМЫ КРОВИ, КОМПАНИЕЙ KEDRION И ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ FSI ПРОРАБАТЫВАЕТСЯ ЗАПУСК ПРОЕКТА В РОССИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ КОРОНАВИРУСА ПРЕПАРАТАМИ НА ОСНОВЕ ПЛАЗМЫ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА.

Отметим, что ещё в начале апреля текущего года R&D подразделение компании Kedrion приступило к разработке потенциальных методов лечения, сконцентрировав усилия на использовании «плазмы выздоровевшего» (пожертвованной пациентами, которые выздоровели от этой болезни и обладающей антивирусными антителами), полученной с помощью методов инактивации патогенов, и иммуноглобулина, выделенного из плазмы выздоровевших пациентов. Производство, по мнению руководства компании, необходимо наладить в промышленных масштабах, поскольку шанс успеха данной технологии очень высок, близок к 90-95%.

ЭТО ПОБУДИЛО НАС СОСРЕДОТОЧИТЬ НАШИ РЕСУРСЫ И ИНВЕСТИЦИИ НА ПОЛУЧЕНИИ В КРАТКОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ГИПЕРИММУННОГО КОНЦЕНТРАТА ИММУНОГЛОБУЛИНА С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СПЕЦИФИЧЕСКИХ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИХ АНТИТЕЛ К SARS-COV-2, СПОСОБНЫХ ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ ЗАБОЛЕВАНИЮ У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛЫМИ СИМПТОМАМИ И, В БУДУЩЕМ, БЛОКИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СИМПТОМОВ КАК У ПАЦИЕНТОВ, КОТОРЫЕ УЖЕ ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ С COVID-19, ТАК И У ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ РИСКОМ.

Эта же технология (терапия) была успешно использована для улучшения выживаемости у пациентов с такими серьезными острыми респираторными синдромами как SARS и MERS. Они также вызваны коронавирусами.

Необходимо подчеркнуть, что на сегодняшний день у РФПИ уже несколько проектов по противодействию распространения COVID-19, в том числе:

Налажено производство уникальной росcийско-японской системы диагностики EMG, обеспечивающей результат за 30 минут с точностью более 99,9% как в стационарных, так и в не имеющих аналогов переносных портативных мини-лабораториях. Japan Bank for International Cooperation присоединился к проекту через Российско-японский инвестиционный фонд. Совместно с Яндексом проводится выездное тестирование на дому;

Совместно с ГК «ХимРар» выпущена первая партия и готовится запуск промышленного производства препарата «Фавипиравир», доказавшего эффективность при лечении в Китае и в ходе клинических исследованиях в России;

Запущен проект по диагностике и выявлению пневмонии, в том числе вызванной коронавирусом, при анализе КТ-снимков с использованием технологий искусственного интеллекта с G42 из ОАЭ и ГК «Медскан» и др.

gmpnews