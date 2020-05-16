Закупать препараты для прививок, входящих в НКПП, будет «Нацимбио»

Компания «Нацимбио» (входит в ГК «Ростех») назначена единственным исполнителем закупок иммунобиологических препаратов для обеспечения национального календаря профилактических прививок. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.05.2020 № 1257-р подписано и.о. председателя правительства РФ Андреем Белоусовым и опубликовано на портале publication.pravo.gov.ru.

ОПРЕДЕЛИТЬ АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» ЕДИНСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ МИНЗДРАВОМ РОССИИ В 2020-2021 ГОДАХ ЗАКУПОК ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРОИЗВОДСТВО КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ВСЕХ СТАДИЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК, ВКЛЮЧЕННЫХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК.

Согласно документу, предельным сроком, на который заключаются государственные контракты с акционерным обществом, определено 31 декабря 2021 года.

Устанавливается также возможность привлечения акционерным обществом к исполнению государственных контрактов субподрядчиков, соисполнителей при условии исполнения «Нацимбио» лично не менее 10% совокупного стоимостного объема обязательств по государственным контрактам.

Мониторингом цен закупаемых компанией иммунобиологических препаратов (вакцин) будет Минздрав России.

Документом также представлен перечень вакцин, необходимых для закупок в 2020-2021 годах. В него, в частности вошли вакцины для профилактики вирусного гепатита В, туберкулеза, кори, комбинированная для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка, краснухи, паротита и др. Всего в списке 19 наименований иммунобиологических лекарственных препаратов.

Андрей Загорский, генеральный директор «Нацимбио», прокомментировал решение Правительства РФ:

«За последние годы мы подтвердили эффективность и целесообразность работы основного исполнителя поставок на рынке вакцин, применяемых для всероссийской плановой вакцинации. Мы показали важность быть гибкими, учитывать ситуацию в каждом регионе и выстраивать соответствующим образом логистические и производственные процессы. Мы ввели практику первоочередных поставок, создали эффективную логистическую систему, расширили производство, чтобы своевременно обеспечивать вакцинами широкую сеть контрагентов по всей стране».

Акционерное общество «Национальная иммунобиологическая компания» было учреждено 29 октября 2013 года с целью создания холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех» в области разработки и производства иммунобиологической продукции.

gmpnews