Сбербанк создал компанию для производства вакцины от COVID-19

Сбербанк создал новую компанию ООО «Иммунотехнологии». Ее возглавил бывший топ-менеджер STADA CIS Дмитрий Ефимов. Компания займется масштабированием производства вакцины от коронавируса, которую разрабатывает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

ООО «Иммунотехнологии» было зарегестрировано 15 мая, следует из базы СПАРК. 100% компании принадлежит ПАО «Сбербанк». Генеральным директором компании назначен Дмитрий Ефимов, бывший генеральный директор АО «Нижфарм» и старший вице-президент STADA CIS.

Согласно данным СПАРК, направления деятельности ООО «Иммунотехнологии» — научные разработки, производство фармсубстанций и готовых лекарств, а также оптовая торговля фармацевтической продукцией. Уставный капитал компании 50 млн руб.

Компания займется масштабированием производства вакцины от коронавируса, которую разрабатывает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, рассказал «ФВ» источник, знакомый с ходом создания компании.

На предыдущей неделе Сбербанк отправил сотрудникам письмо, в котором предложил стать добровольцами в тестировании вакцины против коронавируса. Ранее компания направила более 3 млрд руб. на создание лекарства, в том числе деньги, собранные топ-менеджерами. В середине июня начнутся клинические испытания первого образца вакцины, которая разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, было указано в письме.

«ФВ» направил запрос в пресс-службы Сбербанка и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. В стратегии развития Сбербанка на 2020 год не было предусмотрено создание фармкомпании.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 5» на канале «Россия 1» рассказал, что, если исследования на приматах, а затем и на добровольцах пройдут успешно, производство вакцины от коронавируса в России может начаться уже в августе.

Минздрав включил разработку вакцины против COVID-19 в государственное задание НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 13 апреля.

Елена Калиновская

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