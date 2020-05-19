Правительство сделало передачу данных в МДЛП обязательным лицензионным требованием

Постановления правительства № 686, 687 и 688 от 15 мая 2020 года устанавливают передачу данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) в качестве обязательного лицензионного требования для получения разрешений на производство лекарственных препаратов, осуществления фармацевтической и медицинской деятельности. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

О том, что внесение информации о лекарственных препаратах в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения станет обязательным условием для получения лицензий на производство лекарственных препаратов и на осуществление фармацевтической деятельности, «ФВ» писал в прошлом году, когда общественности были представлены соответствующие законопроекты. Это же условие будет предъявляться и при лицензировании медицинской деятельности.

Все три постановления вступают в силу с 1 июля 2020 года.

Маркировка снизит риски, связанные с нелегальным оборотом лекарств, что особенно актуально на фоне легализации онлайн-торговли медикаментами, считает заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. По данным исследований, 35% поддельных препаратов в мире распространяется через интернет. Прослеживание маркированных лекарств по цифровому коду минимизирует этот риск и защитит потребителей, убежден спикер.

Согласно данным ЦРПТ, в системе МДЛП уже зарегистрированы 98% российских производителей и 80% иностранных. К работе присоединились 98% бюджетных медицинских организаций, 78% аптек и 70% дистрибьюторов.

Фото: Екатерина Погонцева



Екатерина Погонцева

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