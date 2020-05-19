В первом квартале российский фармрынок показал двухзначный прирост

По итогам первого квартала фармацевтический рынок в стоимостном выражении достиг 439 млрд руб., по сравнению 342 млрд руб. за аналогичный период 2019 года.

В первом квартале российский фармрынок показал двухзначный прирост. Об этом сказала заместитель генерального директора ООО «Альфа Ресерч и Маркетинг» Татьяна Литвинова 18 мая на форуме Digital Medicine&Pharma 2020.

«За этот период рынок показал нам двухзначные цифры прироста, которых мы не видели уже в течение долгих месяцев», – сказала она.

В последние полгода драйвером рынка является государственный сегмент, что связано с первую очередь с реализацией онкопрограммы. Тем не менее 66% лекарственных препаратов в рублях и более 90% в упаковках приходится на средства потребителей, или ритейл, отметила Литвинова.

Аналитик обратила внимание на прирост в общем объеме продаж рецептурных препаратов. Пик роста пришелся на 12-ю неделю (20–26 марта), показавшую максимум продаж, когда люди покупали про запас лекарства, антисептики и маски.

В России действует около 68 тысяч аптечных учреждений. Апрель показал падение числа выдаваемых новых лицензий на 46% по сравнению с апрелем 2019 года. В декабре 2019 года был отмечен пик этого показателя (1295), после чего число выдаваемых лицензий с каждым месяцем уменьшается. Кроме того, отмечено и сокращение числа аптечных точек, причем речь идет не только об одиночных – более сотни точек в апреле закрыли крупные федеральные сети.

Среднемесячная выручка на одну аптеку по регионам в первом квартале выросла на 8% по сравнению с прошлым кварталом и составила 1 829 тыс. руб. Лидер здесь по-прежнему Санкт-Петербург (4 547 тыс. руб./+12%), антилидер – Чеченская Республика (639 тыс. руб./+32%).

Лидирующие группы EphMRA на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении – антисептики и дезинфицирующие средства (226%), противовирусные препараты, исключая препараты для лечения ВИЧ-инфекции (215%), иммуностимуляторы, кроме интерферонов (113%), противопростудные препараты без противомикробных компонентов (103%), моновитамины (58%).

Римма Шевченко

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