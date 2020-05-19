Аптеки будут получать разрешения на дистанционную торговлю лекарствами по упрощенной процедуре

Аптеке понадобится не более пяти дней на получение разрешения на дистанционную продажу безрецептурных лекарств. Как пояснили «ФВ» в СПФО, в последней версии постановления правительства также прописано, что получение этих разрешений будет происходить по упрощенной процедуре – в заявительном порядке через интернет.

Сегодня в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что правила выдачи разрешений на дистанционную продажу лекарств утверждены.

«Мы утвердили правила выдачи разрешений на их дистанционную продажу. Онлайн или по телефону теперь можно будет купить безрецептурные препараты», – сказал Мишустин.

Основные изменения коснулись срока выдачи разрешений. Ранее предполагалось, что у Росздравнадзора будет 10 дней на ответ аптеке. В новой версии проекта срок сокращен до 5 дней, подтвердили «ФВ» в СПФО.

По словам Мишустина, после получения такого разрешения аптека сможет продавать препараты онлайн или принимать заказы по телефону и доставлять их.

«Уверен, многие воспользуются этой возможностью. При этом нужно внимательно следить, чтобы не нарушались условия хранения и транспортировки лекарств, соблюдались санитарные нормы при их передаче покупателям», – добавил он.

Как рассказала «ФВ» исполнительный директор СПФО Лилия Титова, заявительный порядок выдачи разрешений значительно упростит процедуру доступа аптек к онлайн-продажам лекарств.

Кроме того, в последнем варианте постановления были скорректированы сроки внедрения онлайн-торговли безрецептурными лекарствами. Если ранее предполагалась легализовать их продажу с формулировкой: «на период распространения коронавирусной инфекции», то в последнем варианте постановления речь идет о бессрочном разрешении дистанционной торговли безрецептурными препаратами.

Однако официальный документ пока еще не опубликован. Его последняя версия рассматривалась в пятницу.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

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