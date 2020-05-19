В Китае одобрен препарат компании Teva для лечения болезни Гентингтона

Teva Pharmaceutical Industries зарегистрировала в Китае препарат Austedo для лечения болезни Гентингтона.

Генеральный директор израильской компании Teva Pharmaceutical Industries («Тева Фармасьютикал Индастриз») Каре Шульц сообщил, что цена препарата в Китае будет несколько ниже, чем в США, пишет Reuters.

На препарат не будет распространяться страховое покрытие в рамках национальной системы медицинского страхования Китая. Это означает, что изначально препарат будет доступен лишь для ограниченного числа пациентов на втором по объему рынке мира.

Austedo (deutetrabenazine) был одобрен в Китае по ускоренной процедуре как препарат для лечения редкого заболевания, обладающий «значимыми клиническими преимуществами». Он предназначен для купирования неконтролируемых движений у пациентов с болезнью Гентингтона (БГ).

БГ представляет собой наследственное мозговое нарушение, часто проявляющееся в среднем возрасте.

В США стоимость годового курса Austedo составляет около 60 тыс. долл. до страхового покрытия. В Китае годовой курс препарата должен стоить значительно дешевле, чтобы доступ к нему могли получить как можно больше пациентов с БГ. Пока еще в стране решается вопрос о компенсации расходов на лечение данного заболевания в рамках программ коммерческого страхования.

По заявлению Щульца, сначала препарат будут поставлять в специализированные клиники Китая. Доступ к нему на первом этапе не будет широким.

По данным за 2018 год, ежегодные расходы на лечение пациентов с БГ в Китае составляли около 12 тыс. юаней (1 687 долл.). Анализ проводили на основе данных примерно 360 пациентов с БГ или наличием мутирующего гена, связанного с заболеванием.

Татьяна Кублицкая

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