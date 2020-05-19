Стали доступны первые результаты исследования вакцины против COVID-19 на добровольцах

Первая вакцина, которая испытана на людях, кажется безопасной и способной стимулировать иммунный ответ против вируса, пишет NYT со ссылкой на Moderna.

Американская компания Moderna представила результаты исследования I фазы вакцины против COVID-19. Первые доступные данные основаны на введении вакцины восьми добровольцам. Каждый получил две дозы. Первые введения начались в марте. После инъекции экспериментальной вакцины вырабатывались антитела, после чего проводили тестирование антител на человеческих клеточных линиях.

Полученные нейтрализующие антитела были способны остановить размножение вируса. Их уровень соответствовал уровням, обнаруженным у пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19. Это ключевое требование для эффективной вакцины.

Moderna разрабатывает вакцину совместно с Национальным институтом аллергических и инфекционных заболеваний США (NIAID). В январе Коалиция за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI) объявила о финансировании трех программ по разработке вакцин. Часть денег получила американская Moderna.

В апреле Управление перспективных биомедицинских исследований и разработок США (BARDA) выделило дополнительно 483 млн долл. компании Moderna на завершение исследований вакцины.

Как ожидается, II фаза исследований с участием 600 человек начнется в ближайшее время, III фаза – в июле. FDA дало разрешение на второй этап испытаний в начале мая.

Елена Воронина

pharmvestnik