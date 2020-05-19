AstraZeneca планирует к сентябрю произвести 30 млн доз вакцины против коронавируса

AstraZeneca произведет к концу 2020 года до 100 млн доз вакцины против коронавируса. Препарат будет доступен для Великобритании.

В случае успешных испытаний компания AstraZeneca («АстраЗенека») к сентябрю произведет 30 млн доз вакцины против коронавируса для Великобритании. Компания настроена на то, чтобы довести это число до 100 млн доз к концу года, пишет Bloomberg.

На исследования вакцины, которую разрабатывают в Оксфордском университете, будет направлено финансирование правительства в размере 65,5 млн фунтов стерлингов, еще 18,5 млн получит Королевский колледж Лондона, сообщает издание.

Ранее Правительство Великобритании выделило 93 млн фунтов стерлингов для ускорения открытия центра по производству вакцины от COVID-19, в результате чего он откроется летом 2021 года – на год раньше, чем планировалось. Центр, строительство которого уже ведется в Оксфордшире, сможет производить до 70 млн доз вакцины за 4–6 месяцев. На создание временных мощностей по ускоренному производству вакцины пойдет еще 38 млн фунтов стерлингов.

Французская фармацевтическая компания Sanofi («Санофи») на прошедшей неделе объявила о предоставлении США приоритета в получении вакцины против COVID-19, что вызвало негативную реакцию со стороны правительства страны. Позднее Sanofi поспешила заявить, что вакцина компании будет доступна всем.

Анастасия Теслина

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