Фармотрасль показала устойчивость в условиях пандемии

Фармотрасль показала устойчивость в кризисные времена, вызванные пандемией коронавируса, сказал генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

Предприятия индустрии продолжают работать, даже удалось нарастить экспорт, в том числе за счет не зарегистрированных в зарубежных странах препаратов. Об этом сказал генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев 18 мая на форуме Digital Medicine&Pharma 2020.

Однако не все складывается так радужно, как у компаний, работающих в секторе антивирусных препаратов и антибиотиков, уточнил эксперт. Остается высокой зависимость от зарубежных поставок: «Здесь нас больше беспокоит будущее, потому что мы пока еще сидим на старых субстанциях, закупленных до всех событий с COVID-19, либо на субстанциях, поставляемых по старым контрактам. Понятно, что мы ожидаем роста цен, и нас беспокоит, насколько регулятор в лице государства позволит менять цены, в первую очередь на перечень жизненно важных лекарственных препаратов. Потому что в убыток себе никто работать не будет».

Помимо финансовых и организационных проблем, связанных с переводом части персонала на удаленную работу, отрасль столкнулась с рядом других трудностей. Например, вопрос дистанционной торговли лекарствами вроде бы сдвинулся с мертвой точки, но до конца так и не доведен, посетовал Дмитриев: «И вопрос здесь не столько в IT-сопровождении, сколько в том, кто же будет доставлять. До тех пор, пока мы не решим вот эти «простые» вопросы – кто будет инструктировать курьера, где он будет мыть руки, как их обрабатывать, – мы дальше не сдвинемся».

Еще один вопрос, который беспокоит отрасль, связан с маркировкой лекарственных средств – с 1 июня она должна стать обязательной. Но отрасль не готова к реализации этих планов, заявляет глава АРФП, в том числе из-за невозможности въезда в Россию иностранных специалистов, которые налаживают систему: «И до тех пор, пока границы не откроются, мы не сможем сделать шаг вперед».

В этой связи Ассоциация российских фармпроизводителей предлагает нескольким компаниям, которые заявили о своей готовности, подключиться к системе маркировки. Тем же, кто не готов по объективным причинам, — дать разрешение на выпуск немаркированной продукции до 1 июля 2021 года, при этом не накладывая на компании штрафные санкции.

Фото: Игорь Чунусов

Римма Шевченко

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