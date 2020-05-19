Трамп вернет производство лекарств и медоборудования в США

Администрация Дональда Трампа готовит указ о налаживании производства жизненно важных лекарственных препаратов на территории США.

Документ готовится на фоне дефицита лекарств и медоборудования во время пандемии COVID-19, пишет Bloomberg.

Как говорится в проекте документа, необходимо снизить степень зависимости от зарубежных производителей и развивать производство внутри страны.

Проект указа находится на рассмотрении в различных государственных структурах, в т.ч. в Министерстве здравоохранения и социальных служб США (HHS) и Министерстве обороны.

Согласно указу, федеральные контракты будут распределяться между несколькими американскими производителями аналогичной продукции с целью обеспечения ценовой конкуренции. Лекарственные препараты и медоборудование, попавшие под действие указа, необходимы для применения в случаях чрезвычайной ситуации в области здравоохранения или биотеррористических атак.

Исключение составляет лишь та продукция, которая не является социально значимой, не может быть произведена на территории США в необходимом количестве или рост цен на которую превышает более 25%.

По данным FDA, 80% активных фармсубстанций производится за пределами США.

В последнее время американские законодатели и представители системы здравоохранения выражают серьезную озабоченность загрязнением лекарственных препаратов, произведенных на зарубежных предприятиях, на которых зачастую не соблюдаются стандарты качества. Так, в течение последних двух лет из продажи были отозваны миллионы таблеток гипотензивных препаратов после того, как в них был обнаружен потенциальный канцероген. Многие препараты или фармсубстанции для их производства были выпущены в Китае или Индии.

В указе говорится, что федеральному правительству надлежит разработать стимулы для производства продукции на случай чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, которая в обычной ситуации не является прибыльной.

HHS получит полномочия применять Закон об оборонном производстве для размещения контрактов на приоритетные лекарственные препараты и медоборудование.

Агентство по охране окружающей среды США будет обязано оптимизировать производство активных фармсубстанций и других компонентов, необходимых для изготовления лекарств.

В свою очередь, FDA следует ускорить процесс одобрения лекарств или медоборудования.

Согласно указу, Торговой палате США предписано внести изменения во все торговые соглашения, в т.ч. с ВТО, с тем чтобы исключить из них все лекарственные препараты и другие средства медицинской защиты на случай чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения.

Илья Дугин

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