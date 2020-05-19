Великобритания выделила дополнительные средства на исследования вакцин против COVID-19

Правительство Великобритании направляет дополнительно 84 млн фунтов стерлингов на поддержку ведущих исследователей страны. Средства предназначены для финансирования исследований вакцин против SARS-CoV-2.

Предлагаемый финансовый пакет включает 65,5 млн фунтов стерлингов на исследования вакцины, разрабатываемой в Оксфордском университете. Еще 18,5 млн фунтов стерлингов предназначены Королевскому колледжу Лондона (Imperial College London), ускоренными темпами проводящему исследования вакцины против COVID-19, сообщает PharmaTimes.

Оксфордский университет проводит согласование условий глобального лицензионного соглашения с компанией AstraZeneca («АстраЗенека»). Соглашение включает в себя коммерциализацию и производство потенциальной вакцины.

Если исследования «оксфордской» вакцины покажут ее эффективность, AstraZeneca произведет до 30 млн ее доз к сентябрю текущего года. Этот объем вакцины будет предназначен для населения Великобритании. Всего по условиям соглашения AstraZeneca поставит 100 млн доз вакцины.

По мнению источников в правительстве, Великобритания станет первой страной, которая получит доступ к вакцине против COVID-19.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik