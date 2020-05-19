Минздрав закупает реагенты для мониторинга ВИЧ и гепатита

Минздрав объявил аукционы на поставку наборов реагентов для проведения мониторинга ВИЧ-инфицированных пациентов и тест-систем для определения количества ДНК вируса гепатита В и С.

Минздрав России объявил аукционы на поставку наборов реагентов (реактивов) для проведения мониторинга ВИЧ-инфицированных пациентов, для мониторинга состояния и эффективности их лечения, для определения иммунного статуса, а также тест-систем для определения количества ДНК вируса гепатита В и С. Объявления о проведении аукционов размещены на сайте zakupki.gov.ru.

– Наборы реагентов (реактивов) для мониторинга состояния и эффективности лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека (для количественного определения РНК ВИЧ-1 молекулярно-биологическими методами для анализатора Roche Cobas TaqMan с автоматической пробоподготовкой Roche Cobas AmpliPrep).

Начальная (максимальная) цена контракта: 6 832 742,40 руб.

Прием заявок заканчивается: 26.05.2020.

– Наборы реагентов (реактивов) для определения антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и антигена p24 ВИЧ-1 в биологическом материале человека при отсутствии специального лабораторного оборудования методом бесприборного иммуноферментного или иммунохроматографического анализа.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 873 410,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 26.05.2020.

– Наборы реагентов (реактивов) для мониторинга состояния и эффективности лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, для количественного определения РНК ВИЧ-1 молекулярно-биологическими методами для анализатора GeneXpert DX Cepheid.

Начальная (максимальная) цена контракта: 10 500 000,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 26.05.2020.

– Наборы реагентов (реактивов) для выявления антител к ВИЧ методом иммунного блоттинга к индивидуальным белкам ВИЧ-2 с использованием белков вирусного лизата.

Начальная (максимальная) цена контракта: 105 600,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 26.05.2020.

– Наборы реагентов (реактивов) для мониторинга состояния и эффективности лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека (для генотипирования вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-1) с целью выявления мутаций лекарственной устойчивости).

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 251 600,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 26.05.2020.

– Наборы реагентов (реактивов) для определения иммунного статуса на анализаторе PIMA Alere Technologies для проведения мониторинга ВИЧ-инфицированных пациентов.

Начальная (максимальная) цена контракта: 224 750,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 26.05.2020.

– Наборы реагентов (реактивов) для одновременного выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и антигена ВИЧ-1 (р24) для иммунохимических анализаторов Аccess II.

Начальная (максимальная) цена контракта: 215 600,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 26.05.2020.

– Наборы реагентов (реактивов) для выявления и подтверждения антигена р24 ВИЧ-1.

Начальная (максимальная) цена контракта: 226 005,36 руб.

Прием заявок заканчивается: 26.05.2020.

– Тест-система (наборы реагентов) для определения количества РНК вируса гепатита C молекулярно-биологическим методом для анализатора GeneXpert DX Cepheid.

Начальная (максимальная) цена контракта: 8 750 000,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 26.05.2020.

– Наборы реагентов (реактивов) для одновременного выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и антигена ВИЧ-1 (р24) для иммунохимических анализаторов MINI VIDAS BIOMERIEUX.

Начальная (максимальная) цена контракта: 65 340,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 26.05.2020.

– Наборы реагентов (реактивов) для выявления антител к ВИЧ методом иммунного блоттинга к индивидуальным белкам ВИЧ-1 и ВИЧ-2 с использованием белков вирусного лизата.

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 009 825,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 26.05.2020.

– Тест-система (наборы реагентов) для определения количества РНК вируса гепатита С молекулярно-биологическими методами.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 030 695,60 руб.

Прием заявок заканчивается: 22.05.2020.

– Наборы реагентов (реактивов) для одновременного выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и антигена ВИЧ-1 (р24) для приборов открытого типа.

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 049 834,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 22.05.2020.

– Тест-система (наборы реагентов) для определения количества ДНК вируса гепатита В молекулярно-биологическими методами.

Начальная (максимальная) цена контракта:650 978,24 руб.

Прием заявок заканчивается: 22.05.2020.

– Наборы реагентов (реактивов) для выявления антител к ВИЧ методом иммунного блоттинга к индивидуальным белкам ВИЧ-1 и ВИЧ-2 с использованием рекомбинантных белков.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 806 485,39 руб.

Прием заявок заканчивается: 22.05.2020.

– Наборы реагентов (реактивов) для мониторинга состояния и эффективности лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, путем определения вирусной нагрузки РНК ВИЧ-1 методом ПЦР «в реальном времени» для открытого оборудования.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 466 990,90 руб.

Прием заявок заканчивается: 22.05.2020.

Елена Сидорова

pharmvestnik